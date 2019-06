Ministrul trasporturilor, in inspecție pe viitoarea autostrada Comarnic – Brașov. Razvan Cuc, mulțumit de constructorul roman / VIDEO

Prezent sâmbătă pe șantierul viitoarei autostrăzi Comarnic-Brașov, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, s-a declarat mulțumit de mobilizarea antreprenorului român care execută lucrarea și este convins că tronsonul va fi gata înainte de termen. „Mobilizarea este bună, se lucrează de la 7.00 la 21.00, se va introduce și programul de noapte, în așa fel în cât tronsonul The post Ministrul trasporturilor, în inspecție pe viitoarea autostradă Comarnic – Brașov. Răzvan Cuc, mulțumit de constructorul român / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.