Ministrul Turismului a semnat contractul de finantare pentru un parc de aventura in orasul Borsec

“Observ ce amploare are turismul de tip wellness/spa în Europa și știu bine ce potențial are România din acest punct de vedere. Ministerul Turismului a luat măsuri concrete pentru ca aceste destinații să fie modernizate, reabilitate și să corespundă standardelor europene. De aceea stațiunile balneoclimaterice primesc finanțare de 90% dacă autoritățile locale depun proiecte la Ministerul Turismului pentru că am decis prin hotărâre de guvern ca toate stațiunile cu potențial balnear să fie catalogate precum stațiuni de interes național. O altă măsură ce a fost adoptată de Guvernul României prevede înființarea fondului de investiții pus la dispoziția tuturor autorităților locale care doresc să acceseze bani pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii stațunilor balneoclimaterice. Și Borsec trebuie să se regăsească pe lista stațiunilor cu proiecte în masterplanului de investiții a Ministerului Turismului. Aștept proiectele la minister”, Bogdan Trif, Ministru al Turismului.