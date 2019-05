Ministrul Turismului Bogdan Trif, la Constanta. Deschiderea sezonului estival 2019, tema principala a conferintei (galerie foto)

Mohammad Murad, preşedintele SC Phoenicia Hotels SA.

Mohammad Murad

Ministrul Turismului,, a sosit astăzi la Constanța pentru a susţine o conferință de presă, alături de reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc, pe tema deschiderii sezonului estival 2019.Evenimentul are loc la Centrul de Excelență și Servicii Tomis, din Constanța. În cadrul evenimentului participă, prim-vicepresedinte FPTR şi"Şi anul acesta a fost o deschidere reuşită de sezon. Am fost în Vamă ca de obicei şi pot spune că a fost un număr record de turişti şi anul acesta vom da vouchere de vacanţă. Îi am alături de mine pe reprezentanţii FPTR şi vom discuta zilele acestea cum să dezvoltăm sectorul turistic", a spus ministrul Bogdan Trif.Nicolae Bucovală: "Au fost 40.000 de turişti. Astăzi avem iar turişti. Problemele litoralului şi a Deltei s-au rezolvat în mare parte dacă ne referim pe zona de fiscalitate stăm bine şi suntem foarte mulţumiţi. O să mai discutăm cu domnul ministru zilele acestea. Lipsa forţei de muncă pe litoral şi costul muncii pe persoană. Avem câteva soluţii şi vom face propuneri. Indiferent că ne-am certat, este normal. Făra ceartă, ca într-o familie, nu avansăm. Sper că sezonul estival 2020 să ne prindă cu toate problemele rezolvate."Bucovală a mai spus că trebuie mărit bugetul turistic puţin: "Litoralul este vândut de 70%"."Stam bine, chiar foarte bine. La investiţii nu stăm rău. Se vede de la an la an că litoralul arată altfel. Poate să ne confirme şi domnul ministru. Infrastructura staţiunilor - aici ar trebui să răspundă primarii", a mai spus Bucovală.: "Eu n-aş adăuga nimic în plus. Ultimii doi ani de zile putem spune că sunt îmbunătăţiri. Sper să nu fie doar o rezolvare temporară, referitor la fiscalitate. Stăm foarte bine. Am fost personal plecat după forţă de muncă în afară. Suntem fruntaşi în Europa la angajări de străini. Vrem să eliminăm cât mai mult birocraţia pentru aducerea forţei de muncă. Dacă putem aduce oameni de afară, de ce nu? Să plece românii în afara pe 2000 de euro pe lună, până aducem salariile la nivelul ăsta. Noi plătim taxe mari la stat pentru salarii. Patronatele sunt mulţumite de guvernarea PSD. Ce a făcut guvernul PSD pentru noi nu a făcut nimeni."Trif a spus că 70% din locurile de cazare în vara aceasta sunt vândute ceea ce face să fie un record. Totuşi, Nicolae Bucovală spune că ar trebui să se vorbească cu Ministerul Educației pentru a se rezolva problema cu debutul anului şcolar următor pentru că începe mai devreme decât de obicei şi ar aduce pierderi pentru hotelieri."Avem semnat un acord cu CJC pentru reabilitarea Delfinariului din Constanţa. Chiar după conferinţă mă duc să vizitez Delfinariu", a spus Bogdan Trif.