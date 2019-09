Ministrul Turismului despre utilizarea voucherelor de vacanta de catre operatorii

În ședința Senatului de luni, 2.09 a.c senatorul Ștefan Mihu a adresat o interpelare către Ministrul Turismului, Bogdan Trif.Aceasta cuprinde sesizarea unor disfuncționalități în utilizarea voucherelor de vacanță de către operatorii economici cu activitate în turism.Senatorul constănțean solicită ministerului măsuri pentru o bună funcționare a sistemului.“Lansarea voucherelor de vacanță, în urmă cu câțiva ani, s-a dovedit o măsură extrem de bine primită de cetățeni și, în egală măsură, pe deplin pertinentă din punct de vedere economic și deosebit de profitabilă pentru turismul românesc !Demersul a contribuit în mod semnificativ la impulsionarea dezvoltării și modernizării multor așezăminte hoteliere și pensiuni, îndeosebi din rândul celor cu cotații medii (două sau trei „stele”, respectiv „margarete”), oferind, în același timp, oportunitatea pentru mii și zeci de mii de familii să beneficieze de posibilități sporite și binevenite de odihnă, recreere și/sau tratament.Dincolo de aspectele pozitive menționate, este important să semnalăm, însă, că nu toți agenții economici din turism au înțeles, din păcate, să aibă un comportament corect și, în egală măsură legal, atunci când vine vorba de valorificarea voucherelor de vacanță !Există în acest sens, nu puține cazuri, în care proprietari de hoteluri și pensiuni încearcă prin mijloace situate în afara cadrului legal să „stoarcă” profituri suplimentare din utilizarea acestui instrument de plată, pretinzând și impunând, sub diferite pretexte, cotații inferioare voucherelor de vacanță, in raport cu valoarea lor nominală.Față de cele de mai sus, apreciem că Ministerul Turismului are datoria și responsabilitatea multiplicării controalelor efectuate la nivelul unităților de cazare din rețeaua națională de hoteluri și pensiuni, vizând verificarea modului în care acestea iși îndeplinesc obligațiile legale de funcționare asumate, inclusiv atunci când se pune problema utilizării voucherelor de vacanță, fară a exclude, acolo unde este cazul, sancțiunile de rigoare pentru cei care încearcă să ”fenteze legea.”Sursă foto: Cabinet Parlamentar PSD