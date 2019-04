Ministrul Turismului: 'Suntem constienti de nevoia de investitii in infrastructura turistica'

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, aflat marţi într-o vizită de lucru în judeţul Prahova, a cerut autorităţilor locale să vină cu proiecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, arătând că documentaţia pentru obţinerea finanţării acestora a fost simplificată, potrivit agerpres.ro.

În cadrul întâlnirii avute cu conducerea Consiliului Judeţean Prahova, cu parlamentarii prahoveni şi cu primarii din judeţ au fost prezentate informaţii legate de modalitatea de a include noi proiecte în Masterplanul de investiţii al Ministerului Turismului, precum şi despre paşii ce trebuie urmaţi pentru ca localităţile să devină staţiuni turistice.

"Suntem conştienţi de nevoia de investiţii în infrastructura turistică, am cerut bani de la buget special pentru acest lucru. E nevoie ca autorităţile locale să vină cu proiecte de dezvoltare. De aceea, mă bucur să constat că am găsit în Consiliul Judeţean Prahova un partener în misiunea de a stimula sectorul turistic. Judeţul are staţiuni consacrate şi extrem de căutate de români, cu toate acestea, trebuie să ne concentrăm atenţia şi asupra unor alternative care să evite supraaglomerarea unor staţiuni", a declarat Bogdan Trif, potrivit unui comunicat de presă remis de Ministerul Turismului.

Ministrul a mai spus că măsurile luate de actualul Executiv s-au dovedit a fi "cel mai important sprijin pe care l-a primit industria de la Revoluţie încoace", enumerând printre acestea scăderea TVA la 5% pentru turism şi acordarea voucherelor de vacanţă.

În cursul zilei, ministrul Turismului a vizitat salina Slănic Prahova şi Crama Vinalia din conacul Ceptura.

"Slănic Prahova este unică în lume, am vizitat-o astăzi cu interes şi cu speranţa că potenţialul aerului curat de acolo va fi valorificat prin investiţii care să ducă la creşterea numărului de turişti. Deja au fost peste 225 de mii de turişti anul trecut. Trebuie să recunoaştem, Prahova este un etalon în domeniului vinului românesc. Crama unde am fost astăzi este un exemplu elocvent de cum poţi prospera în domeniu şi cu ajutorul turismului şi cu siguranţă va figura în Drumul Vinului Naţional, proiect pe care îl avem în desfăşurare la minister", a afirmat ministrul Turismului.