Ministrul Vela si-a pus in cap politistii locali, pe care i-a acuzat de abuzuri: 'In lipsa unor dovezi clare, va solicitam sa retractati cele afirmate'

Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România (FNPLR) reacţionează vehement la afirmaţiile ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, care a afirmat că poliţiştii locali fac abuzuri. Într-o scrisoare deschisă semnată de col. (r) Aurel Dobrilă, preşedintele FNPLR şi director general al Poliţiei Locale Sector 2, ministrului Vela i se cere să prezinte dovezi pentru cele afirmate sau, în lipsa dovezilor să retracteze.

Scrisoarea FNPLR:

"Vă solicităm public să faceţi precizări referitoare la afirmaţia dumneavoastră de joi, 30 aprilie 2020, făcută în cadrul unui live potrivit căreia: "... acum avem probleme cu poliţia locală care amendează, care face unele abuzuri, nu respectă prevederile Ordonanţelor în litera şi în spiritul fiecărei ordonanţe. Imaginaţi-vă că luăm pe cineva din sursă extemă şi coborâm direct în stradă să aplice legea, va fi destul de dificil să nu cumva să greşească şi să ajungem la alte discuţii cu privire la un comportament, se pot face testări, examinări, dar neavănd experienţă pot să apară tot felul de conflicte sau probleme la nivelul relaţiei directe cu cetăţeanul.

După 40 de zile de îndeplinire a misiunilor de asigurare a măsurilor de zădămicire a răspândirii pandemiei de coronavirus, constatăm cu stupoare că dumneavoastră, Domnule Ministru, aţi precizat că poliţiştii locali fac abuzuri şi nu aplică corect prevederile ordonaţelor militare în vigoare.

Din raportările existente la nivelul poliţiilor locale din ţară, comunicate zilnic ministerului pe cale îl coordonaţi, reiese că nu au fost înregistrate probleme şi nici reclamaţii privind comportamentul poliţiştilor locali în misiunile executate în patrulele mixte cu celelalte structuri de ordine publică, nu au fost sesizate abuzuri ale acestora privind desfăşurarea activitătilor specifice stării de urgentă.

Pe această cale vă solicităm să faceti publice cazurile de abuzuri la care faceti referire în interventia dumneavoastră online şi la lipsa de experientă a politiştilor locali, ştiut fiind faptul că, potrivit legislatiei în vigoare, aceştia sunt obligaţi, imediat după angajare să urmeze şi să absolve cursuri de formare initială numai în cadrul instituţiilor de Învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, unde curricula de pregătire şi cadrele didactice sunt aceleaşi cu cele ale cadrelor ministerului.

Vă reamintim că poliţiile locale actionează sub stricta coordonare a şefilor structurilor MAI, în litera şi spiritul ordonantelor militare în vigoare la această dată şi emise prin ordin al ministrului MAI.

De asemenea, după cum ştiti. politia locală nu actionează individual, ci în echipaje mixte şi atunci ne punem întrebarea firească, de ce colegul 'cu experienţă vastă de la MAI' nu a sesizat de îndată aşa-zisele situaţii de abuz.

Vă aducem la cunoştintă că, în această perioadă, activitătile politiei locale sunt multiple şi se realizează cu sacrificii privind suspendarea concediilor, a zilelor de repaus, neacordarea zilelor libere pentru părintii cu copii sub 12 ani, asigurarea la minimum a echipamentelor de protecţie, deşi este singura structură care asigură misiuni în interiorul spatiilor de carantină şi a centrelor de cazare a personalului medical, fiind în acest moment cei mai expuşi, fără a beneficia de facilitătile colegilor de la natională. Fiecare politist local a contabilizat zeci de zile peste norma legală de muncă, pe care nu le putem acorda deocamdată, efectivele fiind insuficiente. Am solicitat prin câteva adrese modificarea prevederilor decretelor prezidentiale, dar am primit exact opusul celor solicitate.

Din concluziile rapoartelor zilnice transmise de şefii inspectoratelor judetene de politie şi a Directiei Generale de Politiei a Municipiului Bucureşti colaborarea între cele două institutii este foarte bună, nu au existat abuzuri şi conflicte în timpul desfăşurării misiunilor comune şi au fost respectate toate ordinele primite.

Ca şi polijia natională, politia locală, căreia, Domnule Ministru, i-aţi adus laude în trecut, dar şi la începutul transmisiunii online de joi, 30 aprilie 2020, îşi doreşte să ducă la îndeplinire misiunile ordonate, cu speranta că politiştii locali se vor întoarce acasă, sănătoşi la familiile lor pe care le expun unor riscuri majore în acest moment, nu vor să fie eroi, dar vor să le fie respectată munca şi sacrificiul.

Domnule Ministru, Federaţia Naţională a Politiştilor Locali din România consideră că aprecierile dumnevoastră nu aduc niciun beneficiu, în această situatie grea, niciuneia dintre părţi. Dacă aţi fost dezinformat sau informat incomplet, despre existenţa vreunui caz de abuz, considerăm că se impune o explicaţie. Fără să vreţi considerăm că aţi creat o stare de spirit tensionată în rândul acestor oameni, în condiţiile în care nu beneficiază de niciun drept în plus, ca alte categorii socio-profesionale alături de care participă la aceste misiuni.

Faţă de toate cele prezentate mai sus, în lipsa unor dovezi clare, vă solicităm să retractaţi cele afirmate de dumneavoastră, care aduc atingere prestigiului profesional şi moral al poliţistului local şi conduc la scăderea autorităţii acestuia, în faţa cetăţeanului.

Noi, Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România, vă rugăm să reparaţi această "eroare" pentru ca lucrurile să meargă pe drumul normal şi să continuăm misiunile atât cât ţara ne cere.

În concluzie, societatea românească trebuie să hotărască ce fel de poliţişti vor: cu atitudine fermă, legală şi pentru siguranţa cetăţeanului sau cu multă toleranţă faţă de comportamentele infracţionale.

Haideţi să hotărâm împreună ce ne dorim cu adevărat! Siguranţă şi normalitate sau haos?"