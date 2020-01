Minodora a ajuns in sala de operație! Cum se simte artista

Una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere, Minodora, a avut avut mereu probleme cu greutatea.

În urmă cu câțiva ani, artista și-a dorit atât de mult să dea joc kilogramele în plus, încât a făcut operație de micșorare de stomac, reușind astfel să slăbească peste 20 de kilograme. Operația nu a ajutat-o, însă, doar în lupta cu kilogramele în plus, ci și în lupta cu o boală gravă. Conform artistei, aceasta ar fi făcut diabet dacă nu apela la intervenția chirurgicală, scrie Viva. .

Minodora a scăpat de diabet făcând operație de micșorare a stomacului

Minodora are, la 42 de ani, greutatea dorită. În urmă cu câțiva ani, artista a apelat la operație de micșorare a stomacului, reușind astfel să dea jos peste 20 de kilograme. Pe lângă beneficiile de ordin estetic, Minodora a explicat cum intervenția a salvat-o de o boală către care avea o predispoziție genetică uriașă: diabetul.

”Eu tot timpul am arătat bine, dar cel mai important este interiorul. Se întâmpla de multe ori să am faţa „picată’, dar asta se întâmplă doar atunci când sunt obosită. Am o faţă foarte expresivă. Eram predispusă foarte mult la diabet. La noi în familie toți au diabet. Dacă faci aceasta operație, scapi de diabet. Trebuia să slăbesc mai mult, însă eu am slăbit 20 de kilograme. Mănânc foarte puțin, dar des. Această operaţie m-a ajutat cu adevărat să scap de boală”, a spus Minodora.

