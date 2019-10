Minor disparut dupa ce a plecat de acasa. Politia cere ajutorul pentru a-l gasi

masina politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un minor, din Capitala este disparut de mai bine de 24 de ore, dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Politia cere ajutorul populatiei pentru a-l gasit pe copil. Autoritatile solicita sprijin pentru a gasit un baiat in varsta de 10 ani, care a plecat de la domiciliul din Sectorul 5 si nu a mai revenit. Minor disparut dintr-un centru de plasament, gasit intr-o piata din Iasi Minorul disparut se numeste Aurel Ionut Vorga, are 1,10 metri, 30 de kilograme, fata ovala, par negru, ochi negri, ten masliniu. La data disparitiei purta pantaloni de trening negri, bluza de trening cu gluga, vesta din fas neagra, adidasi negri cu pete rosii. Baiatul are o cicatrice la nivelul nasului. Cei care l-a ...