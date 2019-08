Minora disparuta de doua zile. Politia din Timisoara, in cautarea ei

Poliţiştii din Timișoara caută o minoră, de 9 ani, după ce aceasta a plecat, la data de 26 august, dintr-un parc, din Timișoara, într-o direcție necunoscută, iar pană în prezent nu a fost găsită.Fata are 1,28 m, aproximativ 24 de kg, păr șaten, drept, de lungime medie, faţă ovală și ochii căprui.La data dispariției, minora purta o rochie de culoare albastră, colanți negri cu motive florale și șlapi de culoare albastră.Ca semne particulare, minora are pete pe față, sub ochiul stâng și în jurul gurii.Cetăţenii care pot oferi informaţii pentru găsirea copilei sunt rugați să sune gratuit la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliție.