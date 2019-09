Minstrul interimar al Educatiei, anunt la deschiderea anului scolar: ''Trebuie sa gestionam cat mai bine, foarte bine la curricula elevilor''

Daniel Breaz 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat, luni, la deschiderea anului scolar, ca cele mai mari provocari pentru Ministerul Educatiei in acest nou an scolar vizeaza curricula si numarul mare de ore a programelor pentru elevi. ''Trebuie sa gestionam cat mai bine, foarte bine la curricula elevilor, sa vedem, pentru ca am primit foarte multe mesaje de la parinti, de la parinti cadre didactice, care cunosc foarte bine sistemul de invatamant, vizavi de incarcarea saptamanala ca si numar de ore a programelor pentru elevi. Dupa ce vom rezolva aceste probleme putem sa discutam si despre alte aspecte, dar trebuie sa ne gandim in primul rand la curricula si la numarul mare de ore existen ...