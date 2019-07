Minte Brigitte Pastrama in ceea ce priveste averea mostenita de la sotul decedat? Bruneta spune ca are un club si un restaurant in Timisoara, dar acestea au fost vandute acum cativa ani!

Se poate pune intrebarea daca minte Brigitte Pastrama in ceea ce priveste averea mostenita.

Fanii se pot intreba daca minte Brigitte Pastrama in ceea ce priveste averea mostenita. Recent, proaspata sotie a lui Florin Pastrama a atacat-o pe fosta iubita a acestuia, Raluca Podea. „Cu ce te ocupi, miss Raluca Podea? Din ce te intretii de iti permiti sa vorbesti la adresa mea? Eu, Brigitte Pastrama, pot spune cine sunt: in momentul de fata, venitul meu lunar este de minim 15.000€, dupa ce imi platesc taxele. Sunt proprietara a trei imobile – un club, un restaurant si o vila cu piscina in Timisoara, pe care eu si fiul meu le-am mostenit de la primul meu sot la varsta de 26 de ani”, a spus Brigitte. “In Bucuresti detin un apartament de 140 m2 in zona Nordului, o vila cu piscina in Pipera si doua business-uri: Magic Castle Bucuresti, unde sunt asociat unic, si o firma de logistica si avocatura, cu care, daca imi va mai pronunta numele in orice context creatura implicata in dosare de prostitutie, cu figuri de fosta logodnica imaginara, o voi da in judecata. Si pe litoral, la Mamaia, detin un apartament de lux, pe care doresc sa-l vand cu 180.000 €”, a incheiat Brigitte.

Minte Brigitte Pastrama in ceea ce priveste averea mostenita: „Prima proprietate instrainata definitiv a fost restaurantul Maestro”

Brigitte se lauda cu proprietatile din Timisoara, dar, se pare, acestea nu se mai afla in portofoliul ei. Despre restaurantul Maestro, presa relata, inca din 2007, ca a fost instrainat. „Abia eliberata din inchisoarea de maxima siguranta din Timisoara, unde a ispasit o condamnare de trei ani si jumatate pentru lipsire de libertate in mod ilegal si instigare la talharie, manechinul Brigitte Sfat a inceput sa-si vanda o parte din averea mostenita dupa moartea sotului ei, Octavian Sfat. Prima proprietate instrainata definitiv a fost restaurantul Maestro, aflat intr-o zona ultracentrala, in imediata vecinatate a Pietei Operei, care a fost achizitionat de fratele unuia dintre oamenii de afaceri timisoreni de origine siriana, acuzati de fraudarea statului cu milioane de euro. Este vorba despre Suhel Hamati, fratele mai celebrului Basel Hamati, care a si inceput transformarea unuia dintre localurile de lux din orasul de pe Bega intr-un restaurant cu specific libanez. „Domnul Hamati a cumparat tot ce tinea de Maestro, iar vechiul proprietar nu mai are nici o actiune la noua societate comerciala”, a dezvaluit wowbiz.com.

Minte Brigitte Pastrama in ceea ce priveste averea mostenita: „Clubul Discoland a fost vandut la fel de repede, pe bani multi”

Oamenii se pot intreba daca minte Brigitte Pastrama in ceea ce priveste averea mostenita. In 2011, Adevarul scria un articol al carui titlu este „Imperiul pierdut de „detinuta Playboy” Brigitte Sfat, iubita lui Ilie Nastase: localuri de lux in centrul Timisoarei” si a dezvaluit: “Brigitte Sfat, iubita lui Ilie Nastase, a reusit sa ramana fara averile primite mostenire de la primul ei sot. Dintr-o femeie de afaceri cu restaurante si cluburi de lux, timisoreanca a ajuns sa detina in prezent doar un salon de frumusete. De indata ce a fost eliberata din inchisoare, dupa o condamnare la mai multi ani de detentie, Brigitte Sfat a decis sa renunte la statutul de femeie de afaceri. Dupa moartea primului ei sot, timisoreanca a ajuns sa mosteneasca un club de lux in centrul orasului – Discoland, precum si un restaurant ce era alegerea bogatasilor Timisoarei – restaurantul Maestro. Pe langa cele doua locatii, timisoreanca a primit si o serie de active la afaceri profitabile, dar a decis sa le lichideze. Urmatorul pas facut de Brigitte Sfat a fost sa vanda restaurantul din centrul orasului, iar surse din randul oamenilor de afaceri spun ca tranzactia se situeaza la cateva sute de mii de euro. Si clubul Discoland a fost vandut la fel de repede, pe bani multi”. Asadar, restaurantul si clubul din Timisoara, pe care Brigitte sustine ca le detine, au fost instrainate de ani buni.

