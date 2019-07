Minune dupa 66 de zile de coma! Mihai Constantinescu s-a facut bine

Au trecut 66 de zile de cand Mihai Constantinescu se afla in coma, la spitalul Floreasca, iar fiecare informatie transmisa din jurul lui este asteptata cu emotie si speranta de toti cei care, de-a lungul timpului, l-au ascultat si apreciat.

Invitata in emisiunea ”Se intampla in Romania” de la Antena 3, medicul Monica Pop a oferit noi detalii despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu.

”Fata de saptamana trecuta, mie mi s-a parut o usoara ameliorare, arata bine, asa cum arata el de obicei. Este mai slab decat inainte, insa este extrem de bine ingrijit. Am vazut lista de tratament. Este absolut perfect ce i se face. Medicii au grija nu numai de el, ci si de toti cei care se afla acolo. M-am bucurat ca e un pic mai bine si eu tot sper sa fie mai bine”, a declarat medicul Monica Pop.

”Noi facem acele rugaciuni zilnice dupa ora 12”

Surse apropiate familiei au relatat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, o discutie care s-ar fi purtat pe holurile spitalului, dupa ce Simona Secrier a iesit din rezerva sotului ei. Se pare ca Mihai Constantinescu a putut fi vazut de catre un alt pacient, care a venit la spital pentru un simplu consult. Acesta ar fi avut o scurta conversatie cu Simona Secrier, cu care s-a intalnit intamplator pe hol si pe care a incurajat-o. Barbatul i-a spus acesteia ca i-a auzit pe medici vorbind despre starea de sanatate a artistului si se pare ca aceasta s-ar imbunatati. Simona ar fi confirmat spusele barbatului si i-ar fi multumit totodata pentru cuvintele frumoase.

Si prietenii sunt alaturi de celebrul artist. ”Noi facem acele rugaciuni zilnice dupa ora 12, incepand cu ora 12, rugaciuni comune, sunt foarte multi care fac chestia asta si speram ca Dumnezeu… ca Dumnezeu nu are maini, nu stiu, el are oameni, el lucreaza prin oameni, prin ingerasii lui de pe pamant, asa spun eu, prin doctori, prin prieteni, prin ganduri frumoase si bune, pentru ca gandurile negative s-ar putea sa ii faca rau. Si atunci noi ne gandim ca este imposibil sa moara acum, de ce sa moara? Si atunci alta stare i se transmite subiectului respectiv, care e bolnav”, a declarat Adrian Daminescu in cadrul unui interviu oferit la TV.

