MINUNE Prima autostrada din zona Moldovei prinde contur. Imagini din drona cu primii km asfaltați de pe A7

Circa 16 km din cadrul autostrăzii A7, prima autostradă din Moldova care va traversa regiunea de la Nord la Sud, sunt în prezent în construcție parte din proiectul Variantei Ocolitoare Bacău, în lungime totală de 32 de km. Stadiul fizic este de aproape 50%, pe multe zone deja a fost așternut asfaltul, iar pe viaductul lung de peste un kilometru peste Râul Bistrița au început deja să fie montate grinzile, relatează hotnews.

„Imagini actuale de pe șantierul Variantei de Ocolire Bacău. Stadiul fizic este de 47,50%. Din cei 30,804 Km ai Variantei de Ocolire, 16,269 sunt la profil de autostradă. Zilnic pe șantier sunt prezenți peste 750 de muncitori și peste 250 de utilaje”, transmite Compania de Autostrăzi.

Constructor al VO Bacău este asocierea de companii românești UMB-Tehnostrade.

Contractul a fost semnat în decembrie 2018, după un an de licitație,iar lucrările efective au început în martie 2019. Tot proiectul însă are o istorie mult mai lungă, autoritățiile de la drumuri chinuindu-se să pornească șantierul încă din 2015. Valoarea contractului este de 668 milioane lei, fără TVA (echivalentul a 139 milioane Euro).



Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens).



Proiectul are trei sectoare, după cum urmează:

Sectorul nr. 1: legatura rutieră DN 2 (sud Bacău) cu DN 2 (nord Bacău), în lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova A7 între km 2 + 413 și km 18 + 682; (16,269 km)

Sectorul nr. 2: legatura rutieră de la nord de Bacău între DN 15 și DN 2 în lungime de 3,160 km;

Sectorul nr. 3: legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11, în lungime de 7,360 km.