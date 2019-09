Minunea din viata unei mame care dormea sub cerul liber cu cei cinci copilasi ai sai. Salvarea lor a venit cand se asteptau mai putin

O mama cu cinci coplasi a fost gasita de o trecatoare intr-o statie de metrou din capitala. Femeia si cei cinci copii dormeau pe asfalt, sub cerul liber.

Mesajul unei femei din Bucuresti a salvat o femeie cu cinci copilasi care au fost dati afara din casa, fiind nevoiti sa doarma pe strada. Trecatoarea care i-a observat a postat un mesaj pe o retea de socializare prin care cerea ajutor pentru femeie si cei mici. In scurt timp de la postare, mesajul a strans peste 6.000 de reactii si mai bine de 2.000 de distribuiri.

"Oameni buni am nevoie de ajutor! Am gasit aceasta mama cu 5 copilasi care dorm pe strada! Nu au pe nimeni m-am asezat langa ei, nu am cuvinte, plang pt acesti ingerasi care dorm pe jos. Va rog distribuiti poate ii ajuta cineva! Spune ca are pe cineva aici in Bucuresti, care i-a promis ca o ajuta. Dar nu are nici macar telefon. Este disperata si vrea sa renunte la copii si sa opreasca doar pe cea mare. Ca nu are unde sa locuiasca!!! Fetita de 6 ani nu se opreste din plans", este mesajul aparut pe retelele de socializare.

Mesajul distribuit masiv a ajuns la o doamna pe nume Nevenka, care a hotarat sa-i ia in grija, oferindu-le o casa, haine si alimente.

"Dragi prieteni, in legatura cu aceasta mamica cu cei 5 copilasi pe care i-am gasit dormind pe strada, va anunt ca acum sunt bine! O minunata Doamna pe nume Nevenka Marlys a venit la politie, a mers si la protectia copilului si a declarat ca ii ia in grija pe mamica si cei 5 copilasi. Dupa care la va oferi o locuinta. Va multumesc tuturor pentru distribuirii si pt tot ajutorul acordat. Primesc continu mesaje, nu va pot raspunde la toti. Asa ca scriu aici copii sunt bine! Puteti ajuta in continuare cu alimente, haine pt mama si pt copii, jucarii, orice este de ajutor. Eu atat am putut sa fac! Legatura o puteti tine cu Doamna Nevenka Marlys! ", a informat cea care i-a gasit pe cei cinci copii si mama lor.

Femeia a facut chiar si demersurile necesare in acest sens si a mers la Protectia Copilului pentru a semna angajamentul ca are grija atat de mama cat si de cei cinci copilasi.

Nevenka a postat si ea un mesaj prin care a multumit tuturor pentru implicarea de care au dat dovada in oferirea de bunuri pentru ajutorarea familiei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.