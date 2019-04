Minunea s-a produs! Structura Catedralei Notre-Dame a fost salvata! Reactia liderilor politici din Romania

Notre Dame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un oficial important al pompierilor din Paris a declarat, luni seara, pentru AFP, ca structura de rezistenta a catedralei Notre Dame a fost “salvata si prezervata” in urma incendiului devastator. “Putem considera ca cele doua turnuri ale clopotnitei nordice de la Notre Dame au fost salvate. Structura a fost salvata in totalitate. Pompierii vor continua sa lucreze toata noaptea pentru salvarea operelor de arta”, a declarat Jean-Claude Gallet, comandantul Brigazii de pompieri din Paris pentru BFMTV. La randul sau, secretarul de stat in Ministerul de Interne, Laurent Nuñez, a precizat ca incendiul a scazut in intensitate. “Focul a scazut in intensitate. Trebuie sa ramanem ...