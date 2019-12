MINUTA: Decizia integrala a judecatorilor in Dosarul Colectiv

Fostul primar al Primăriei Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat, luni, la opt ani și șase luni, iar cei trei patroni ai clubului au primit câte 11 ani și opt luni de închisoare cu executare, în dosarul „Colectiv”.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă minuta integrală a deciziei Tribunalului Bucureşti în Dos.nr.17008/3/2016:

Condamna pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa cea mai grea de 8 ani si 6 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.

condamna pe inculpata Iofciu Aurelia la pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.

condamna pe inculpata Ganea Luminiţa Larisa la pedeapsa de 7 ani inchisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei.

condamna pe inculpata Moţoc Sandra Ramona la pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b Cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei.

În baza art. 91 Cp suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei.

În baza art. 93 alin. 1) Cp, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Moţoc Sandra Ramona trebuie să respecte următoarele obligatii:

a) să se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Bucuresti ori de câte ori va fi chemat;

b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depăseste 5 zile;

d) să comunice schimbarea în privinta locului de muncă;

e) să comunice informatii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă.

În baza art. 93 alin. 2) lit. d) Cp, impune condamnatei ca, pe perioada termenului de supraveghere, să nu părăsească teritoriul României fără acordul instantei.

În baza art. 93 alin. 3) Cp, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, în cadrul ADP Sector 4 si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 4 Bucuresti.

In baza art. 112 alin.1 lit.e Cp dispune confiscarea sumei de 62.298 lei, folos necuvenit pentru S.C. COLECTIV CLUB S.R.L..

In baza art. 112 alin.1 lit.e Cp dispune confiscarea sumei de 147.133 lei, folos necuvenit pentru SC Noran Prompt Serv SRL.

condamna pe inculpatul Anastasescu George Alin la 11 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.

condamna pe inculpatul Mincu Costin la pedeapsa cea mai grea de 11 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.

condamna pe inculpatul Gancea Paul-Cătălin la pedeapsa cea mai grea de 11 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.

condamna pe inculpata Niţă Daniela Ioana la pedeapsa cea mai grea de 12 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.

condamna pe inculpatul ZAHARIA VIOREL la pedeapsa cea mai grea de 9 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.

condamna pe inculpatul Moise Marian la pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.

condamna pe inculpatul Niţă Cristian Mihai la o pedeapsă de 3 ani si 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei.

condamna pe inculpata S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. la pedeapsa cea mai grea de 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda, precum si interzicerea drepturilor prev. de art.136 alin.3 lit.b, teza I(pe o durata de 3 ani),f Cp.

condamna pe inculpata S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L. la pedeapsa cea mai grea de 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda, precum si interzicerea drepturilor prev. de art.136 alin.3 lit.b, teza I(pe o durata de 3 ani),f Cp.

Mentine masurile asiguratorii

condamna pe inculpata căpitan Radu Antonina la pedeapsa cea mai grea de 9 ani si 2 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.

condamna pe inculpatul căpitan (r) Matei George-Petrica la pedeapsa cea mai grea de 9 ani si 2 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.

I.a. admite urmatoarele acţiuni civile exercitate şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata sumelor solicitate, după cum urmează:

1. 250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Enache Cristina Ionela şi Enache Eleonor (victimă ENACHE DIANA ELENA); 2. 150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Enache George Daniel (victimă ENACHE DIANA ELENA); 3. 250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Epure Marius şi Epure Mirela Florina (victimă EPURE ANDA IOANA); 4. 150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Epure Paula (victimă EPURE ANDA IOANA); 5. 250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Fieraru Romeo şi Fieraru Angela (victimă FIERARU IONUŢ VALENTIN); 6. 1.000.000 lei reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Popescu Valter si Popescu Anisoara(victimă POPESCU IONUŢ COSTIN); 7. 300.000 euro reprezentând daune morale si 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Palada Silvia (victimă PALADA RADU); 8. 1.500.000 lei reprezentând daune morale şi 5.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Simion Ion şi Simion Maria (victimă SIMION ALEXANDRU CĂTĂLIN); 9. 250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Vârlan Ion şi Vârlan Maria (victimă VÂRLAN LAURENŢIU MARIAN);

10. 150.000 euro reprezentând daune morale şi 6.881,24 lei reprezentând daune materiale către partea civila Vârlan Alexandra Roxana (victimă VÂRLAN LAURENŢIU MARIAN).

b. admite in parte urmatoarele acţiuni civile exercitate şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata urmatoarelor sume, după cum urmează:

11.2.385.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Albu Săvel Adrian (acţ. civilă continuată pentru numitul Albu Alexandru, decedat în cursul procesului)(victimă ALBU ANA ELISABETA);

12.1.908.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Albu Săvel Adrian (acţ. civilă exercitată in nume propriu, inclusiv pentru vatamari)(victimă ALBU ANA ELISABETA);

13.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Aliman Romulus Florin şi Aliman Silvia Luiza (victimă ALIMAN DAN ALEXANDRU);

14.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Manci Omer şi Manci Gulten (victimă MANCI AYBERK);

15.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale, către partea civila Manci Kutay (victimă MANCI AYBERK);

16.250.000 euro reprezentând daune morale, către fiecare dintre părţile civile Bucă Dorin şi Bucă Marcela (victimă BUCĂ PETRU ANDREI);

17.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Boghian Vasile şi Boghian Elena (victimă BOGHIAN ROXANA ELENA);

18.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Baldovin Mihai şi Baldovin Florica( (victimă BALDOVIN NICOLETA);

19.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale, către partea civila Baldovin Nicu ( (victimă BALDOVIN NICOLETA);

20.50.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Arsene Anica (victimă CĂRLICEAN COSTEL);

21.500.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Chiriac Lucian (victimă CHIRIAC ANDREEA);

22.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.040 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Chiriac Roxana Mirela (victimă CHIRIAC ANDREEA);

23.500.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Chelba Irina, (acţ. civilă continuată pentru numitul Chelba Ion, decedat în cursul procesului) (victimă CHELBA ALEXANDRU);

24.150.000 euro reprezentând daune morale si 30.000 lei daune materiale, către partea civilă Chelba Irina, (acţ. civilă exercitata in nume propriu) (victimă CHELBA ALEXANDRU);

25.250.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ciobanu Alexandru (acţ. civilă continuată pentru numita Ciobanu Georgeta, decedata în cursul procesului) (victimă CIOBANU DANIEL);

26.250.000 euro reprezentând daune morale si 25.000 lei daune materiale, către partea civilă Ciobanu Alexandru (acţ. civilă exercitata in nume propriu) (victimă CIOBANU DANIEL);

27.150.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Ciobanu Petru (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă CIOBANU DANIEL);

28.150.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Ciobanu Darie Luca (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă CIOBANU DANIEL);

29.150.000 euro reprezentând daune morale, către partea civilă Belu Laura-Cristina (acţ. civilă exercitata in nume propriu, inclusiv pentru vatamari) (victimă CIOBANU DANIEL);

30.250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Dărescu Dănuţ şi Dărescu Iordana (victimă DĂRESCU LOREDANA MARINELA);

31.150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Dărescu Dorina si Dărescu Eugen Ionuţ (victimă DĂRESCU LOREDANA MARINELA);

32.250.000 euro reprezentând daune morale şi 5.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Enache Zoe şi Enache Niculae (victimă ENACHE BOGDAN LAVINIUS);

33.75.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Epure Paul (victimă EPURE ANDA IOANA);

34.250.000 euro reprezentând daune morale către părţile civile Florea Tase şi Florea Gabriela (victimă FLOREA VALENTINA);

35.150.000 euro reprezentând daune morale si 4.438,6 lei către partea civila Florea Doina (victimă FLOREA VALENTINA);

36.250.000 euro reprezentând daune morale si 15.000 lei reprezentand daune materiale către fiecare dintre părţile civile Geambaşu Ruxandra şi Geambaşu Laurenţiu Cezar( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA);

37.50.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Hriţcu Ioana ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA);

38.50.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Hriţcu Vasile ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA);

39.50.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Geambaşu Ion ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA);

40.25.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Hriţcu Alexandru Marius ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA);

41.500.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Georgescu Luminiţa Izabell (victimă GEORGESCU ALEXANDRU PAUL);

42.500.000 euro reprezentând daune morale si 15.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Gheorghe Paraschiva (victimă GHEORGHE LILIANA);

43.150.000 euro reprezentând daune morale si 15.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Gheorghe Claudia Alina (victimă GHEORGHE LILIANA);

44.50.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Şuvei Gheorghe (victimă GHEORGHE LILIANA);

45.250.000 euro reprezentând daune morale şi 12.500 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Golu Adrian şi Golu Ane Mari (victimă GOLU TUDOR);

46.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Gavril Cristina (victimă GOLU TUDOR);

47.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Hogea Narcis şi Hogea Mihaela (victimă HOGEA GEORGE ALEXANDRU);

48.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Hogea Elena Teodora (victimă HOGEA GEORGE ALEXANDRU);

49.200.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Fâcă Maria (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN);

50.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Fâcă Mihai-Bogdan (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN);

51.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Ignat Cristina (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN);

52.100.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Marin Marilena Francisca (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN);

53.150.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Marin Ingrid Maria (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN);

54.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Ioniţă Marin şi Ioniţă Neguţa (victimă IONIŢĂ CĂTĂLINA);

55.150.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 lei reprezentând daune materiale, către partea civilă Ion Nicolae (victimă ION MARIA);

56.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ion Mihaela (victimă ION MARIA);

57.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ion Camelia (victimă ION MARIA);

58.150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Ion Ana Maria Denisa, Ion Florin Mihai, Ion Florina Alexandra si Ion George Andrei (acţ. civile exercitate prin reprezentant legal) (victimă ION MARIA) ;

59.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Iancu Eugen Cătălin şi Iancu Mihaela (victimă IANCU MIHAI ALEXANDRU);

60.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Iancu Vlad Andrei (acţiune civila exercitata prin reprezentant legal) (victimă IANCU MIHAI ALEXANDRU);

61.50.000 euro reprezentând daune morale, către fiecare dintre părţile civile Ferica Leontina si Iancu Adela (victimă IANCU MIHAI ALEXANDRU);

62.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Istrate Laurenţiu şi Istrate Gabriela (victimă ISTRATE CLAUDIU BOGDAN);

63.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Istrate Sara Diana (acţiune civila exercitata prin reprezentant legal) (victimă ISTRATE CLAUDIU BOGDAN);

64.50.000 euro reprezentând daune morale, către fiecare dintre părţile civile Istrate Nicolae, Istrate Ecaterina si Zamfir Maria (victimă ISTRATE CLAUDIU BOGDAN);

65.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Matei Victor şi Matei Niculina (victimă MATEI GABRIEL);

66.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Matei Florin Cătălin (victimă MATEI GABRIEL);

67.250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Matache Niculae Gabriel şi Matache Marcela Cristina (victimă MATACHE ALEXANDRA-GABRIELA);

68.250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Matei Ion şi Matei Elena (victimă MATEI DAN ALEXANDRU);

69.150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Matei Eleonora Ioana si Matei Petre Vlad (victimă MATEI DAN ALEXANDRU);

70.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Maftei Cornel şi Maftei Viorica (victimă MAFTEI TEODORA MAGDALENA);

71.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Maftei Ion-Viorel (victimă MAFTEI TEODORA MAGDALENA);

72.250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Maior Ioan şi Maior Doiniţa (victimă MAIOR IONUŢ);

73.200.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Maior Livia (victimă MAIOR IONUŢ);

74.250.000. euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Mavi Erhan şi Mavi Seila (victimă MAVI SERIAN);

75.150.000. euro reprezentând daune morale către partea civila Mavi Timur –Serkan (victimă MAVI SERIAN);

76.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Mitroi Iulian şi Mitroi Niculina (victimă MITROI CRISTIAN DANIEL);

77.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Mitroi Maria Elisabeta (victimă MITROI CRISTIAN DANIEL);

78.200.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Niţu Ion (victimă NIŢU ELENA;

79.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Voiculescu Marian (victimă NIŢU ELENA;

80.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Voiculescu Mariana (victimă NIŢU ELENA;

81.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Niţu Georgiana Mariana (victimă NIŢU ELENA;

82.250.000. euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Opriţa Victoria şi Opriţa Gheorghe (victimă OPRIŢĂ IRINA CARMEN);

83.50.000. euro reprezentând daune morale către partea civila Plavan Lucretia (victimă OPRIŢĂ IRINA CARMEN);

84.500.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Petre Ioana (victimă PETRE GEORGE CLAUDIU);

85.750.000 lei reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Popa Radu şi Popa Maria (victimă POPA ADRIAN);

86.700.000 lei reprezentând daune morale către partea civila Popescu Diana Cristina (victimă POPESCU IONUŢ COSTIN);

87.500.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Paraschiv Mariana, (victimă PĂNCULESCU IOANA RALUCA);

88.25.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Paraschiv Irina (victimă PĂNCULESCU IOANA RALUCA);

89.25.000 euro reprezentând daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre partile civile Costan Angela, Iordănescu Cristian, Iordănescu Simona, Iordănescu Florin si Popa Andreea Mihaela (victimă POPESCU FLORIN);

90.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Danciu Ioana Angela (victimă PALADA RADU);

91.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Pascu Ana şi Pascu Alexandru (victimă PASCU ALEXANDRU DRAGOŞ);

92.75.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Cotuţiu Cristina (victimă PASCU ALEXANDRU DRAGOŞ);

93.500.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Rădulescu Elena Luminiţa (victimă RĂDULESCU ALEXANDRA);

94.150.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Rădulescu Andrei Alexandru (victimă RĂDULESCU ALEXANDRA);

95.150.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Rugină Raluca Mariana (victimă RUGINĂ ADRIAN);

96.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Ruşitoru Ionel şi Ruşitoru Lina (victimă RUŞITORU MARIUS ŞTEFAN);

97.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Ruşitoru Cristian Alexandru (victimă RUŞITORU MARIUS ŞTEFAN);

98.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Strugaru Dănuţ şi Strugaru Elena (victimă STRUGARU MĂDĂLINA MAGDALENA);

99.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Strugaru Elena Daniela (victimă STRUGARU MĂDĂLINA MAGDALENA);

100.715.500 lei reprezentând daune morale către partea civila Cârjan Oana Gabriela (victimă SIMION ALEXANDRU CĂTĂLIN);

101.250.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Stan Liviu (victimă STAN SIMONA LIVIA);

102.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Bogari Monica (victimă STAN SIMONA LIVIA);

103.150.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Stan Monica Mirela (victimă STAN SIMONA LIVIA);

104.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Stan Ion Eugen (victimă STAN SIMONA LIVIA);

105.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Stan Maria Crina (victimă STAN SIMONA LIVIA);

106.25.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Peto Mihai (victimă STAN SIMONA LIVIA);

107.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Sienerth Ion Walter şi Sienerth Cleopatra Luminiţa (victimă SIENERTH RADU EDUARD);

108.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Sienerth Andra Klara (victimă SIENERTH RADU EDUARD);

109.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Ştefan Mihaela şi Ştefan Coriolan (victimă ŞTEFAN ANDREEA IULIANA);

110.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Ştefan Andrei Florian (victimă ŞTEFAN ANDREEA IULIANA);

111.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Ştefan Gabriel şi Ştefan Liliana (victimă ŞTEFAN ANDREI HAMED);

112.250.000 euro reprezentând daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre partile civile Toader Vasile si Toader Doina (victimă TOADER ELENA ANDRA);

113.150.000 euro reprezentând daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre partile civile Olteanu Ioana si Toader George (victimă TOADER ELENA ANDRA);

114.150.000 euro reprezentând daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către Ursu Gabriela (acţ. civilă exercitata in nume propriu, inclusiv pentru vatamari) (victimă TOADER ELENA ANDRA);

115.500.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Tripa Constantina (victimă TRIPA IOAN);

116.150.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Tripa Ana Maria (victimă TRIPA IOAN);

117.500.000 euro reprezentând daune morale şi 33.269 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Leonte Carmen Gabriela (victimă TĂNĂSOIU MONICA);

118.250.000 euro reprezentând daune morale şi 7.500 lei reprezentând daune materiale către fiecare din partile civile Tilie Floarea si Tilie Stan(victimă TILIE NELU);

119.150.000 euro reprezentând daune morale şi 7.500 lei reprezentând daune materiale către fiecare din partile civile Tilie Costel si Tilie Mircea(victimă TILIE NELU);

120.100.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Ţelea Vasile Haralambie şi Ţelea Iris (victimă ŢELEA VLAD);

121.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Monica Ţelea (victimă ŢELEA VLAD);

122.150.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Ţelea Carina Ioana (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă ŢELEA VLAD) ;

123.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Vlăduţ Alexandru Cristian şi Vlăduţ Ortansa Marinela (victimă VLĂDUŢ ROBERTO ANDY);

124.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Vlăduţ Alexandru (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă VLĂDUŢ ROBERTO ANDY);

125.250.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Vieru Vasile şi Vieru Elena (victimă VIERU MIHAELA);

126.150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Vieru Coca (victimă VIERU MIHAELA);

127.250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Voicu Vasile şi Voicu Alexandra (victimă VOICU MIMI MARINELA);

128.250.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Vulcu Gheorghe şi Vulcu Maria (victimă VULCU MARIA DORINA;

130.150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Vulcu Iulia Ioana (victimă VULCU MARIA DORINA;

131.250.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre partile civile Zaharescu Dan Nicolae si Zaharescu Graţiela Emilia (victimă ZAHARESCU LIVIU-EMIL);

132.150.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Zaharescu Loredana Ioana (victimă ZAHARESCU LIVIU-EMIL);

133. 50.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Matache Alexandru (victimă MATACHE ALEXANDRA-GABRIELA);

Ia act că pentru victima ALEXANDRU MIHAI CĂTĂLIN, numiţii Alexandru Gheorghe şi Alexandru Feodora (părinţi), precum şi numita Dobre Corina Isabela (soră), nu s-au constituit parti civile in cauza.

Ia act că pentru victima CIOTOLA TULLIA, numiţii Raffaele Ciotola şi Daniela Martingano (părinţi), nu s-au constituit parti civile in cauza.

Respinge actiunea civila formulata de Goga Mariana Elena ca nefondata.

II.a. admite urmatoarea acţiune civila exercitata şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata sumelor solicitate, după cum urmează:

- 350.000 lei reprezentând daune morale şi 165.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă BĂCANU MIRCEA ŞTEFAN;

b. admite in parte urmatoarele acţiuni civile exercitate şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata urmatoarelor sume, după cum urmează:

1.250.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă ACHIM MARIAN;

2. 300.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă ALBAN-POPESCU CHRISTIAN VICENTE;

3. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 76.215 lei reprezentând daune materiale, din care suma de 71.675 lei reprezintă pierderea salariului lunar în cuantum de 1525 lei/lună cumulat din data de 30.10.2015 şi până la data de 01.10.2018, către partea civilă APOSTOL IONELA ADRIANA;

4. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 59.490 lei reprezentând daune materiale către partea civilă ANGHEL IULIAN MIHAI;

5. 150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă BĂLOIU TEODORA ATHENA;

6. 100.000 euro reprezentând daune morale precum şi 12.000 euro + 7.500 lei reprezentând daune materiale către partea civilă BRÎNDUŞAN IOAN VASILE;

7.250.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă COSTACHE LAURENŢIU-ŞTEFAN;

8.400.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă CIOCANELLI SILVIU-MIHAIL;

9.200.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă CALOIAN CIPRIAN DANIEL;

10. 300.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă CHIŢIGA RALUCA ALEXANDRA, 30.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă CHIŢIGA GHEORGHE MUGUREL, 30.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă CHIŢIGA TIŢA;

11.100.000 euro reprezentând daune morale şi 660 lei reprezentând daune materile către partea civilă DAMIAN RADU MIRCEA;

12.300.000 euro reprezentând daune morale şi 50.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă DUMITRACHE COSTIN;

13. 200.000 euro reprezentând daune morale şi 50.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă FRĂŢOAICĂ MARIUS;

14. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 450.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă FURNEA ALEXANDRA IOANA;

15.200.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă FLUERAŞ MILUŢĂ;

16. 200.000 euro reprezentând daune morale şi 40.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă GRECEA MIHAI;

17. 300.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă GRĂDINARIU CĂTĂLIN CONSTANTIN;

18. 250.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă GRIGORE IOANA RUXANDRA;

19. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 60.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă GĂLUŢ IOAN ANDREI (cu retinerea unei culpe concurente);

20. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă HAIFAWI HANI;

21. 150.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă IONIŢĂ CORINA GABRIELA;

22. 250.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă ILNIŢCHI CĂTĂLIN MIRCEA;

23. 75.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă LEUŞTEANU MARIAN;

24. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 89.838 lei reprezentând daune materiale către partea civilă LUPU FLAVIA CLAUDIA;

25. 200.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă LAZĂR SORIN GABRIEL;

26. 1.000.000 lei reprezentând daune morale şi 50.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă MARIN MARIO CEZAR;

27. 100.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă MIHAI ALEXANDRU;

28. 75.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă MITREA RADU COSTEL;

29. 75.000 euro reprezentând daune morale şi 5.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă MOCANU CĂTĂLIN.

30. 300.000 euro reprezentând daune morale şi 100.000 euro şi 18.531 lei reprezentând daune materiale către partea civilă MATEI CRISTIAN;

31. 150.000 euro reprezentând daune morale şi 1.194,35 euro + 22.816,50 lei reprezentând daune materiale către partea civilă MIHĂILESCU ANDRADA;

32. 400.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă MORĂRAŞU ANCUŢA;

33. 400.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă MOLEŞAG BOGDAN;

34. 375.000 euro reprezentând daune morale şi 25.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă MARVIN NICODEMUS;

35. 75.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 euro reprezentând daune materiale(din care suma de 10.000 euro reprezintă pierderea capacităţii de muncă în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016) către partea civilă NICULA ALEXANDRA ADRIANA;

36. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă OPREA MARIANA;

37. 400.000 euro reprezentând daune morale si 75.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă OLTEANU ALEXANDRU OLIVIAN;

38. 100.000 euro reprezentând daune morale şi 2.682 lei reprezentând daune materiale către partea civilă POPESCU IONUŢ LIVIU;

39. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 200.000 euro reprezentând daune materiale (inclusiv câştigul nerealizat pe zi ca urmare a pierderii capacităţii de muncă) către partea civilă PENESCU ALEXANDRU;

40. 75.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă POPA BOGDAN FLORIN;

41. 350.000 euro reprezentând daune morale şi 100.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă PĂTLĂGEANU COSMIN ALEXANDRU;

42. 100.000 euro reprezentând daune morale şi 5.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă PETRACHE MĂDĂLINA COSMINA;

43. 150.000 euro reprezentând daune morale şi 71.762,31 lei reprezentând daune materiale către partea civilă POPA CĂTĂLINA IRINA;

44. 400.000 euro reprezentând daune morale si 200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă POPESCU MIHAI;

45.400.000 euro reprezentând daune morale şi 200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă POPOVICI PAVLOS GABRIEL;

46. 350.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă RĂDUCANU CRISTIAN;

47. 350.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă ROB IULIAN;

48. 400.000 euro reprezentând daune morale şi 200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă ROTARIU OANA MARIA;

49. 350.000 euro reprezentând daune morale şi 100.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă SCÂNTEIE ALEXANDRINA;

50. 200.000 euro reprezentând daune morale şi 3420 euro reprezentând daune materiale către partea civilă SCÂNTEIE CĂTĂLIN CORNEL;

51. 477.000 lei reprezentând daune morale şi 1.812,50+1968,83 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SOCOL MIRELA;

52. 300.000 euro reprezentând daune morale, precum şi 11.736,03 lei +8.553,31 euro reprezentând daune materiale către partea civilă SĂLĂJAN IOAN;

53. 150.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă ŞERBAN NICOLETA VALENTINA;

54. 100.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă ŞERBAN ALEXANDRU GABRIEL;

55. 350.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă TIARU ALICE;

56. 100.000 euro reprezentând daune morale şi 5.000 euro + 5.805,75 lei reprezentând daune materiale către partea civilă TRIFU ANDREI ION;

57. 350.000 euro reprezentând daune morale şi 147.600 lei+22.500 euro+ 500 USD+200 CHF reprezentând daune materiale către partea civilă TÂRŢĂU CRISTINA ALEXANDRA;

58. 350.000 euro reprezentând daune morale şi 60.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă TUDOR IONUŢ;

59. 150.000 euro reprezentând daune morale şi 35.000 euro + 7.230 lei reprezentând daune materiale către partea civilă URSU ANDREIA EMILIA;

60. 350.000 euro reprezentând daune morale şi 200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă VASILIU REMUS GEO.

Ia act ca numitul Baloiu Alexandru Cristian nu s-a constituit parte civila.

Ia act ca au renuntat la pretentiile civile numitii Bolboaca Corina Elena, Fratoaica Eugenia, Clain Stratulat Vanda, Schuster Nicoleta Maria, Schuster Gabriel, Haifawi Fadi, Matei Oana Andreea, Oprea Ionut, Nitu Joita, Popovici Adrian, Scanteie Catalin, Aldea Iulia Laura, Scanteie Mihaela, Serban Elena Cristina, Trifu Daniela si Nicolae Viorica.

Respinge ca inadmisibile actiunile civile exercitate de partile civile Nicolici Constantina, Chitiga Tita, Chitiga Mugurel, Mihailescu Maria, Mihailescu Adrian, Patlageanu Marina Anca, Popescu Constanta, Popescu Marian.

Respinge ca inadmisibile cererile privind acordarea de daune morale pentru perioadele de spitalizare ale persoanelor decedate.

III.a. admite urmatoarele acţiuni civile exercitate şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Radu Antonina, Matei George-Petrica, si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata sumelor solicitate, după cum urmează:

25.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre partile civile Soroceanu Mariana si Soroceanu Vlad (acţ. civilă continuată pentru numitul Soroceanu Razvan Tiberiu, decedat în cursul procesului);

2. 3.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Serban Vlad-Stefan;

b. admite in parte urmatoarele acţiuni civile exercitate şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Radu Antonina, Matei George-Petrica, si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata urmatoarelor sume, după cum urmează:

5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Anastasiu Andra; 7.500 euro reprezentând daune morale si 2.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Apostol Laura Liliana; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Agirrezabala Iradi Xabier; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Banu Dan Alexandru; 7.500 euro reprezentând daune morale către partea civilă Bituleanu Maria; 7.500 euro reprezentând daune morale si 2.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Bud Viorel Andrei; 40.000 euro reprezentând daune morale si 30.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Buzoianu Nicolae Alexandru; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Bucur Ana-Maria; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Balacescu Irina-Cristina; 20.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Angheluta (fosta Constantin) Claudia Cristina; 10.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Constantin Alexandru; 7.500 euro reprezentând daune morale către partea civilă Calin Iulia-Alexandra. 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Coanda Sebastian Danut; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dumbrava Alina-Loredana; 1.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Diaconu Mihai; 1.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dumitrescu Nicoleta; 7.500 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dobrinoiu Nicoleta-Jenica; 6.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dorogan Adrian; 7.500 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dinca Alexandru-Dragos; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dobre Victor Adrian; 40.000 euro reprezentând daune morale si 5.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dumitrescu Razvan; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dinu Alin -Petru; 20.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dumitrescu Liviu; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dan Stefan; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Etxarri Galartza; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Florea Bogdan-Nicolae; 6.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Filiuta Marius; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Gitman Roxana-Valeria; 10.000 euro reprezentând daune morale si 5.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Horea Victor-Bogdan; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ionescu Calin-Stefan; 60.000 euro reprezentând daune morale si 10.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Iliescu Andrei Ciprian; 7.500 euro reprezentând daune morale si 1.200 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Iancu Stefan-Lucian; 50.000 euro reprezentând daune morale si 1.200 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Ionita Alice; 6.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Lacraru Razvan; 75.000 euro reprezentând daune morale si 8.992,39 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Marin Ruxandra-Catalina; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Matei Alexandru-Stefan; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Marin Tudor-Constantin; 40. 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Mantu Razvan-Viorel; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Oprea-Ilie Corina-Daniela; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Oancea George-Adrian; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Pandaru Alin-Daniel; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Popescu Andreea; 7500 euro reprezentând daune morale si 5.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Pavlovici Liviu-Gabriel; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Preda Liviu; 40.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Plingu Alexandru-Cristian; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Petrescu Ion-Lucian; 49. 20.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Paraschivoiu Irina-Elena; 50. 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Petrescu Mircea; 51. 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Popescu Florin-Laurentiu; 52. 6.500 euro reprezentând daune morale către partea civilă Raducanu Georgeta-Liliana; 20.000 euro reprezentând daune morale si 1.216,12 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Radoi Constantin; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Reek Willem-Roeland; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Scortescu Radu-Mihail; 10.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Stancu Radu-Alexandru; 6.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Stefan Alexandru-Ionut; 58. 6.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Serban Cristina-Mihaela; 59. 6.000 euro reprezentând daune morale si 1.200 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Serban Alexandru-Catalin; 40.000 euro reprezentând daune morale si 3.616,59 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Suta Andreea; 5.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Tudor Elena ; 1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Todorescu Valentin; 5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Wieringa Pieter-Jacobus; 10.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ziemba Radu-Mihai;

Respinge actiunile civile formulate de partile civile mentionate la subcapitolul III. (a+b) fata de inculpatii Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL ca inadmisibile, avand in vedere ca fata de acestia nu a fost pusa in miscare actiunea penala.

Ia act ca au renuntat la pretentiile civile formulate partile civile Liviu Munteanu, Profirescu–Apostol Mihail, Marin Andra, Popescu Gabriel-Alexandru si Popescu Cezar-Theodor.

Stabileste ca despagubirile fixate in euro, vor fi achitate la cursul BNR din momentul platii.

Respinge actiunile civile formulate de Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov si Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4, ca inadmisibile.

IV. admite in parte urmatoarele acţiuni civile exercitate şi obliga în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata urmatoarelor sume, după cum urmează:

a.1.399.209,36 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă, de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penala, respectiv:

Persoane decedate

1. MAFTEI Teodora Magdalena, - 24.183,65 lei

2. CIOBANU Daniel, - 62.954,80 lei

3. ENACHE Bogdan Lavinius, - 54.470,27 lei

4. MATEI Dan Alexandru, - 40.091,13 lei

5. NIŢU Elena, - 78.655,40 lei

6. GHEORGHE Liliana, - 4.785,17 lei

7. POPESCU Ionuţ Cosmin, - 47.162,65 lei

8. BOGHIAN Roxana Elena, - 331.897,06 lei

9. ZAHARESCU Liviu, - 106.627,43 lei

10. CÂRLICEAN Costel, - 14.702,18 lei

11. DĂRESCU Loredana, - 30.284,09 lei

12. CHELBA Alexandru, - 12.345,17 lei

13. ALBU Ana Elisabeta, - 9.153,24 lei

Persoane vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală

1. FLUERAŞ Miluţă, - 93.274,14 lei

2. ACHIM Marian, - 23.447,90 lei

3.OLTEANU Alexandru Olivian, -46.118,98lei 4646.118,98 RON

4. MOCANU Cătălin, - 86.821,56 lei

5. TÂRTĂU Cristina Alexandra,– 68.144,07 RON

6. FURNEA Alexandra Ioana, - 60.060,38 lei

7. TIARU Alice, - 52.922,70 lei

8. LUPU Flavia Claudia, - 62.469,31 lei

9. MITREA Radu Costel, - 16.101,96 lei

10. NICULA Alexandra Adriana, - 38.559,72 lei

11. POPESCU Liviu Ionuţ, - 20.714,52 lei

12. BELU Laura Cristina, - 9.261,88 lei

b.1.322.981,71 lei către Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penala, respectiv:

Persoane decedate

1. HOGEA George Alexandru, - 103.586,50 lei

2. VLĂDUŢ Roberto-Andy, - 187.937,43 lei

3. MAIOR Ionuţ, - 133.149,37 lei

4. GOLU Tudor, - 163.515,25 lei

Persoane vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală

1. POPA Bogdan Florin, - 97.587,97 lei

2. MAIOR Livia, - 115.806,71 lei

3. MIHAI Alexandru, - 57.900,24 lei

4. NICODEMUS Marvin - Germania - 142.613,73 lei

5. ROB Iulian, - 138.983,06 lei

6. ALBAN – POPESCU Cristian Vicente, - 54.868,54 lei

7. DAMIAN Radu Mircea, - 90.500,13 lei

8. GRĂDINARIU Cătălin C-tin, - 46.532,78 lei

c.789.471,94 lei(sumă actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală până la plata efectivă) către Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, respectiv:

Persoane vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală

1. ŞERBAN Alexandru Gabriel, - 10.449,54 lei

2. MIHĂILESCU Andrada, - 101.458,06 lei

3. GRECEA Mihai, - 83.422,53 lei

4. IONIŢĂ Corina Gabriela, - 36.524,26 lei

5. APOSTOL Ionela Adriana, - 44.695,54 lei

6. URSU Andreia Emilia, - 34.815,69 lei

7. MORĂRAŞU Ancuţa, - 31.997,13 lei

8. POPOVICI Pavlos Gabriel, - 8.545,62 lei

9. GĂLUŢ Andrei Ioan, - 42.762,55 lei

10.HAIFAWI Hani, - 309.403,29 lei

11.ALBU Savel Adria