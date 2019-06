Miracolul care nu trebuie irosit. Papa a aratat calea

Cred ca nu putea exista un moment mai potrivit pentru vizita Papei Francisc in Romania pentru ca niciunde nu e mai necesara prezenta unei personalitati oceanice si iluminatoare decat intr-un teatru de razboi asa cum este Romania dupa acesti doi ani si jumatate de lupte devastatoare declansate de un infractor care a dat foc unei natiuni si unui stat ca sa-si scape pielea. El a ajuns in sfarsit acolo unde ii e locul, dar in urma lui raman uriase fisuri in societatea romaneasca, rani adanci ce ...