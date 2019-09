Mircea Badea a facut o dezvaluire incredibila despre criminalul olandez din Dambovita. Cine l-a dus acolo

Mircea Badea a vorbit despre cazul de la Dambovita, unde o fetita de 11 ani a fost omorata de un cetatean olandez.

Omul de televiziune banuieste ca barbatul care s-ar fi sinucis a fost indrumat de cineva in Romania.

"Eu sunt absolut convins ca el nu a venit in Romania de capul lui. Adica asa ca si cum unde sa ma duc, unde sa ma duc - ia ca ma duc eu in Romania, in satul Gura Sutii. Imi este foarte greu sa cred ca a mers singur acolo. Sunt absolut convins ca a avut niste consiliere, in cel mai atentuat caz, niste calauzire de pe aici", a spus Mircea Badea", a spus Mircea Badea la Antena 3.

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat marti ca, in momentul in care procurorii vor avea confirmarea oficiala ca cetateanul olandez acuzat de uciderea fetitei din Dambovita s-a sinucis, dosarul se va clasa, deoarece faptuitorul a murit, insa ancheta va continua pentru a vedea daca sunt si alte victime in acest caz.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.