Mircea Badea il vrea pe Ponta la pușcarie dupa ce liderul Pro Romania a spus ca „statul paralel era bun”

Mircea Badea a spus că își dorește să-l vadă pe Victor Ponta la pușcărie, după ce liderul Pro România a afirmat că „statul paralel era bun”. Victor Ponta a dat de înțeles, miercuri seara, la emisiunea „Starea Nației”, că statul paralel era de folos și că și-a dovedit eficiența. „Ăsta a fost vîrful aisbergului, cu The post Mircea Badea îl vrea pe Ponta la pușcărie după ce liderul Pro România a spus că „statul paralel era bun” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.