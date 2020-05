Mircea Badea, incident cu polițiștii in trafic: 'A fost un adevarat circ. Mi-a confirmat ca tot ce am zis de Poliție a fost adevarat!'

Mircea Badea a povestit cum a fost oprit de polițiști în trafic. ”Mi-a făcut un circ pentru că n-am semnalizat când am oprit”, a zis Badea, la Antena3.

Profesorul Streinu Cercel explică cum vom putea preveni un al doilea val de infectări cu coronavirus

„Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit poliția. Sare un polițist din mașina lor. I-am dat buletinul, permisul, declarația, adeverința de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu mașina lui tata. Arăt talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o găseam. A fost un adevarat circ. Nu am găsit-o. A venit să îmi dea un avertisment. El a făcut circul ăsta pentru că n-am semnalizat când am oprit. Am tras și eu de volan și am pus frână. M-am oprit când ați sărit din mașină. Tot ce am povestit a fost pe scurt. Mulțumesc poliției din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot.”, a povestit Mircea Badea.