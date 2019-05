Mircea Badea, mesaj dur la adresa preotului Constantin Necula: ”Mi-as dori sa mergi la puscarie

Mircea Badea nu se dezminte. Cunoscutul prezentator al emisiunii In Gura Presei de la Antena 1 a lansat un nou atac dur, iar „victima” sa este de aceasta data o fata bisericeasca. Vorbim despre nimeni-altul decat Constantin Necula, preotul care a cunoscut celebritatea datorita reactiilor sale usor atipice pentru un slujitor al Domnului.

Mesajul lui Mircea Badea pentru preotul Necula

Mircea Badea il taxeaza in termeni extrem de duri pe parintele Constantin Necula. Deranjat de declaratiile preotului, care a afirmat ca „Mantuitorul nu s-ar fi plans ca i s-a facut dosar politic” , prezentatorul TV a reactionat in stilul caracteristic.

„Mi-as dori sa-l vad la puscarie nevinovat, sa ne arate practic. Doamne ajuta!” , ii transmite Mircea Badea preptului Constantin Necula, chiar in timpul emisiunii sale difuzate duminica seara, pe Antena 3.

Declaratia de la care a pornit totul

Totul a pornit de la afirmatiile facute de Constantin Necula vineri dimineata, in cadrul unei emisiuni difuzate de postul de radio Digi FM. Vorbind despre Vinerea Mare si tradarea lui Iuda, parintele a explicat ca, asemenea Mantuitorului Iisus Hristos, ar trebui sa ne asumam greselile pe care le facem, fara sa ne mai plangem.

„Exista segmente in viata in care jertfim totul si primim foarte putin inapoi sau suntem loviti inapoi cu nerecunostinta. Cred ca cei care isi asuma in Hristos suferinta merg mai departe cu bucurie si cu drag. Mantuitorul nu s-ar fi plans, de exemplu, ca i s-a facut dosar politic. Si-ar fi asumat pana la capat. Ca om al lui Dumnezeu nu te poti apara, trebuie sa vezi unde ai gresit, sa inveti si mergi mai departe. Noi interpretam ca ar fi fost un dosar politic intre Roma si Ierusalim. Atunci cand te judeca nejudecatorii, asumi si mergi pana la capat. Gandeste-te la patimile celor din penitenciarele comuniste, care nici macar nu au avut hotarare de executare sau de arestare si au stat nejudecati cu anii, in penitenciare. Ei seamana cu Hristos. Nu se smiorcaie” , a spus preotul Constantin Necula.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.