Mircea Badea, reactie dupa mitingul PSD de la Iasi: Se forteaza o limita care este foarte usor sa fie trecuta

Mircea Badea a spus, dupa mitingul de la Iasi, ca daca oamenii pasnici care vin la mitinguri vor mai fi huiduti si umiliti de protestatari, exitsa riscul ca la un moment dat sa se intample o nenorocire. "Au fost multi oameni la mitingul PSD de la Iasi, se vede pe plan general. Inainte de miting, au venit niste cetateni sa protesteze si urlau la oamenii care se duceau la mitingul PSD. Acest lucru este foarte periculos. Daca se va continua in aceasta maniera mizerabila - nu stiu cine o face: SRI, USR, PNL, ONG-urile lui Soros, exista sanse mari sa se intample o nenoricire", a zis Mircea Badea. Cel mai mare miting electoral din ultimii ani, in Iasi. Discurs soc al presedintelui PSD in fata a zeci ...