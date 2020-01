Mircea Badea: Sunt impotriva buletinelor cu cip. Este vorba doar despre cotrol

Românii vor putea opta între cărţile de identitate cu sau fără cip. Deși românii aparent au dreptul de a alege, noile buletine vin cu restricții cum ar fi faptul că nu vor mai putea ieși din țară. Așadar… nu poate fi vorba de o alegere din moment ce una dintre opțiuni are restricții. Mircea Badea The post Mircea Badea: Sunt împotriva buletinelor cu cip. Este vorba doar despre cotrol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.