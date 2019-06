Mircea Badea sustine scenariul lansat de Cornel Tabacaru: Mazilirea lui Ludovic Orban - scopul motiunii de cenzura

Omul de afaceri Cornel Tăbăcaru a lansat un scenariu incendiar cu privire la scopul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Scenariul lui Tăbăcanu este susţinut şi de realizatorul TV Mircea Badea, după evenimentele de joi de la Palatul Cotroceni.

Astfel, potrivit lui Cornel Tăbăcaru, moţiunea de cenzură nu ar avea scopul de a o trimite acasă pe Viorica Dăncilă, pentru că opoziţia nici nu are această capacitate momentan. Scopul real ar fi oferirea unui pretext pentru mazilirea lui Ludovic Orban.

Eşecul moţiunii de cenzură ar fi motivul ideal pentru ca o tabără din PNL să ceară schimbarea lui Ludovic Orban din fruntea PNL. În locul acestuia ar urma să fie instalat Rareş Bogdan, fostul jurnalist care a deschis lista liberalilor pentru Parlamentul European.

Tensiunile dintre Orban şi Rareş Bogdan s-au văzut şi joi, când Orban a mers la Palatul Cotroceni, unde a semnat acordul propus de Klaus Iohannis, dar nu l-a invitat și pe fostul jurnalist, care a răbufnit, seara, la România TV, mai ales că era și ziua președintelui României.

”Nu am fost la Cotroceni. Nu am fost, pentru că nu am fost invitat de liderul partidului. Au fost alții acolo. Nu știu dacă mă place sau nu, a considerat că trebuie să fie alții acolo. Eu am fost bun în campanie, asta e. Eu îmi știu locul. Eu și Robert Sighiartău și Alina Gorghiu am lipsit, au fost oameni foarte buni la Cotroceni. Eu nu am intrat în politică ca să mă fac de râs. Îmi iau dreptul și o să fac ce am promis.”, a spus Rareș Bogdan la România TV.