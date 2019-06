Mircea Cartarescu, un dialog inedit despre cum acceptam asemanarea cu parintii nostri, dar si despre cum Romania a devenit mai respirabila fara Dragnea Interviu

La capatul unora dintre cei mai traumatici ani din istoria postdecembrista a Romaniei, in care multi oameni au stat in strada, renuntand la ce aveau de facut si punandu-si intre paranteze vietile, pentru a nu lasa un regim abuziv sa castige, Mircea Cartarescu a scris o carte in care zgomotul de afara nu se simte.