Mircea Cosma ofera PSD lecția Bratienilor pentru caștigarea alegerilor: Sper sa ințeleaga toți

Fostul lider PSD Prahova, Mircea Cosma, ieșit din lumina reflectoarelor dupa ce procurorii l-au acuzat de coruptie, a declarat vineri pentru STIRIPESURSE.RO ca partidul nu-si va reveni daca nu-si tempereaza orgoliile si continua cu barfe, intrigi si dusmanii personale.

„Partidul isi va regasi incet cadenta lui obisnuita, cu o singura conditie: sa isi tempereze orgoliile. Hai sa ne unim sa incheiem capitolele astea urate din viata partidului. Sper sa inteleaga toata lumea. Singura problema este sa se coaguleze fortele sanatoase din partid, adica sa lase barfele, intrigile, sa lase dusmaniile personale si orgoliile ca`Eu sunt cel mai bun'. Si cand s-au certat Bratienii intre ei si au facut trei partide dintr-unul liberal au facut acelasi lucru, nu stiau care este mai destept, tatal, fratele sau unchiul cel mai mare, adica e un fenomen tipic pentru romani”, a declarat Mircea Cosma.

Mircea Cosma a fost reales joi vicepresedinte pentru relatia cu Diaspora in PSD Prahova.

Membru PSD din 1992, lider judetean Prahova timp de aproximativ 15 ani si sef al Consiliului Judetean timp de 12 ani. Dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare s-a reluat de la zero anul trecut, ICCJ spunand ca martorii au dat declaratii contradictorii si ca exista suspiciuni legate de legalitatea probelor, Cosma acuzand ca procurorii DNA Ploiesti au fabricat probe și au influențat martori.