Mircea Diaconu cere admiterea Romaniei in Schengen la Curtea de Justitie de la Luxemburg

Candidatul independent la prezidenţiale, Mircea Diaconu, susţinut de ALDE-Pro România şi Partidul Neoliberal, a declarat marţi, la Târgu Mureş, că întrucât România a îndeplinit criteriile tehnice pentru aderarea la Spaţiul Schengen, conducerea ţării ar fi trebuit să se adreseze Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care are competenţă în astfel de arbitraje, potrivit Agerpres.

"În tratat există clar subiectul Schengen, cu descriere, cu etape, cu finalizare şi cu termen de intrarea în vigoare. Nu s-a respectat de niciun fel. (...) Noi am făcut investiţiile, am dat bani, ne-am pregătit. Tehnic, avem avizul. Ei, nu. Cineva din ţările prietene, ba unul, ba altul - că-şi dau de la unul la altul -, nu-s de acord, folosesc o formă de drept de veto care e pe ducă în Uniunea Europeană ca metodă. E penibilă. (...) Parlamentul European a votat de trei ori până acum să se dea Schengen pentru România şi Bulgaria. În Consiliu, preşedintele, care ne reprezintă, ar fi trebuit să facă următorul lucru, să zică într-o bună zi colegilor săi de la masa de 27, mă rog 28: 'Dragi colegi, suntem prieteni, suntem egali, ce scrie aici, în tratate? Nicio ţară nu poate fi discriminată în raport cu celelalte. Iată o listă de discriminări ale ţării mele'. Pentru că el se duce acolo ca reprezentant al ţării numite România, nu al unui grup politic mai de dreapta, mai cu doamna Merkel sau mai ştiu eu care. (...) Mai stăm o clipă, după care mergem frumos cu tratatele la Curtea de Justiţie de la Luxemburg, care de aia s-a creat, exact pentru arbitraje de tipul ăsta", a declarat Mircea Diaconu, în timpul unei vizite electorale la Târgu Mureş.

Citește și: Florin Cîțu după ce a picat votul din Parlament: ‘A fost un vot politic’

Candidatul a spus că atunci când statele nu pot cădea de acord într-o problemă prevăzută de tratatele europene, au tot dreptul să apeleze la arbitraj din partea CJUE, fapt ce ar crea un cadru de corectitudine.

"Schengenul nu e politică externă şi am să vă spun de ce. E un artificiu tehnic care face parte din tratatele asumate de noi când am intrat în Uniunea Europeană. Este simplu ca bună ziua şi nu văd de ce nu l-am rezolvat până acum. (...) Domnul Timmermans poate să ameninţe România: dacă nu faci nu ştiu ce, la Curtea de Justiţie. Şi noi la fel. A făcut cineva lucrul ăsta? N-a făcut. (...) S-ar comporta corect şi perfect toată lumea dacă aşa am pune problema. Este o vorbă românească: dacă tu nu te respecţi, nu te respectă nimeni. Dacă tu nu-ţi dai importanţă, nu ţi-o dă nimeni", a spus Diaconu.