Mircea Diaconu, chemat la discuții cu ALDE: „Ma duc, dar nu am ce sa negociez”

Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune într-un interviu la RFI că a fost chemat la discuţii cu ALDE şi Pro România, în vederea susţinerii sale în cursa prezidenţială, scrie news.ro. Actorul şi-a anunţat duminică intenţia de a candida ca independent la alegerile din noiembrie. Mircea Diaconu confirmă discuţiile cu ALDE şi Pro România, în perspectiva alegerilor