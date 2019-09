Mircea Diaconu, despre situația din ALDE: observ ca eu sunt factorul de rușine al unora

ALDE este la un pas de implozie, mai mulți lideri ai partidului plecând alături de PSD cu argumentul că ei s-au retras de la guvernare pentru că așa credeau că-l pot susține pe Călin Popescu Tăriceanu la prezidențiale. Practic, ”puciștii” din ALDE nu sunt de acord cu susținerea lui Mircea Diaconu.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Mircea Diaconu ne-a explicat că el nu-și dorește să fie mărul discordiei din ALDE și a dat asigurări că suportul ALDE și Pro România este doar unul de natură logistică. De asemenea, Mircea Diaconu consideră că motivele invocate de ”puciștii” din ALDE nu au acoperire în realitate, dat fiind faptul că știau când au ieșit de la guvernare că urmează ca Tăriceanu să se retragă și partidul să-l susțină pe el.

”Nu văd în niciun fel decarațiile lor, nici nu am urmărit foarte mult scandalul de pe scena politică, eu mă concentrez pe alt subiect și cred că nici nu este treaba unui om care dorește să fie președinte să se bage în tot acest scandal. Eu mă concentez pe alt subiect, pe candidatura la prezidențiale.

Îi văd pe unii că-și fac griji. Eu repet ceea ce am mai spus: susținerea, pe undeva nesperată, pe care mi-o acordă ALDE și Pro România este una de tip logistic, adică prezență în secțiile de votare. Liderii lor nu vor merge alături de mine din casă în casă, nu vor alerga prin toată țara alături de mine și nici liderii județeni nu vor vor fi nevoiți să alerge cum ar fi făcut-o pentru candidatul lor.

Am văzut și eu declarațiile unor oameni și luând-o așa, ei se întorc alături de PSD, în Guvern, sub Guvern, nu știu, pentru că le era rușine cu mine, că eu sunt factorul de rușine în cazul acesta. Eu cred că astea sunt doar motive, pentru că sunt și eu om bătrân și am mai văzut oameni care după ce fac unele lucruri nu tocmai bune, ulterior încep să-și caute argumente, de multe ori prea puțin credibile.”, a declarat Mircea Diaconu, pentru STIRIPESURSE.RO.