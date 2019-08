Mircea Diaconu? Doamne fereste!

Sorin Rosca Stanescu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un zvon capata tot mai multa relevanta. Cu atat mai mult cu cat nu este infirmat de cel in cauza. Si anume ca Mircea Diaconu ar urma sa devina candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale. Eu unul nici in ruptul capului nu pot sa cred ca este posibil asa ceva. Si am in acest sens mai multe motive. Dar de ce respectiva informatie continua sa pluteasca in aer? Are cineva un plan pervers prin care il ia prizonier, fie si simbolic, pe Mircea Diaconu? Sa utilizam informatiile certe de care dispunem. Inaintea europarlamentarelor precedente, nu ultima editie, lui Mircea Diaconu, membru marcant al Partidului National Liberal, i s-a facut o mare nedreptate. Iar cei care au pus acest lucru la cale, ...