Mircea Diaconu, in discutii cu ALDE si Pro Romania: Nu negociez nimic, ca n-am ce sa dau

Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania, in vederea sustinerii sale in cursa prezidentiala. Actorul si-a anuntat duminica intentia de a candida ca independent la alegerile din noiembrie. Mircea Diaconu confirma discutiile cu ALDE si Pro Romania, in perspectiva alegerilor prezidentiale: "Da, se pare ca voi avea discutii, de asta mi-am modificat programul (...), am primit telefon si m-au chemat la o discutie, asta si fac acum, ma duc. Ce am zis ieri ca nu voi negocia, termenul ramane in continuare asa, nu voi negocia, pentru ca n-am ce negocia. De pe o asemenea postura cineva vrea sa ma sprijine, e in regula, ma bucur si vad termenii sprijinulu ...