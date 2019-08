Mircea Diaconu – primele declarații, dupa ce ALDE și Pro Romania au votat sa-l susțina la prezidențiale

Actorul Mircea Diaconu, fost senator PNL și europarlamentar, a facut luni la Antena 3 primele declaratii de presă, după ce, în conducerile ALDE și Pro Romania, s-a votat sustinerea candidaturii sale independente la alegerile prezidentiale. „Nu m-am enervat (cand am decis sa candidez – n.r.), sunt inervat, e o mică mare diferență”, a zis el. The post Mircea Diaconu – primele declarații, după ce ALDE și Pro România au votat să-l susțină la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.