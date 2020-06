Mircea Dobre: Se pot deschide pacanelele dar restaurantele si manastirile nu

Deputatul grupului Pro Europa, Mircea-Titus Dobre, a criticat luni, la "Ora Guvernului", unde a fost invitat ministrul Economiei, Virgil Popescu, faptul că Guvernul a anunţat deschiderea "păcănelelor", dar a restaurantelor din incinta complexurilor turistice nu, la fel ca şi mănăstirile - obiective pentru turismul ecumenic, notează Agerpres.

"Turismul din România, ar trebui ştiţi şi să-i spuneţi şi şefului dumneavoastră, premierului Ludovic Orban, că are o pondere de aproximativ 7,5 % direct sau indirect în PIB şi are peste 500.000 de angajaţi care sunt în acest moment în şomaj tehnic. (...). În ceea ce priveşte unităţile de alimentaţie publică, până acum aţi spus că dumneavoastră nu puteţi să luaţi decizii vizavi de partea de organizare a acestora în starea de urgenţă sau de alertă, ce tot avem în aceste luni. Dar, legislaţia în vigoare, (...) spune cu subiect şi predicat că normele de prevenire pentru cei cu activităţi din turism sunt realizate de Ministerul Economiei şi cel al Sănătăţii prin ordin comun", i-a spus Dobre lui Popescu.El a adăugat că, săptămâna trecută, ministrul Economiei "a refuzat" să semneze acel ordin care trebuia să plece către Ministerul Sănătăţii prin care erau reglementate "spaţiile impuse". "Mă refer în special la saloanele de mic dejun - pentru că acele saloane asigură micul dejun şi chiar o siguranţă turismului, deoarece se întâmplă în interiorul complexului turistic sau al unităţii de de cazare. Dumneavoastră ne spuneţi foarte clar că se pot deschide păcănelele. (...) Bineînţeles, şi partea de turism ecumenic - aici vorbim despre biserici, mănăstiri, care nu se pot vizita, dar păcănelele le putem vizita. (...) Poate ne explicaţi domnule ministru că începem din această săptămână, s-a dat drumul la turismul balnear. Ce să explicaţi unui turist care are proceduri medicale balneare, cum, după acea procedură, să se ducă să mănânce pe terasă, ţinând cont că cel puţin în această săptămână vorbim de o vreme capricioasă", a spus deputatul Pro Europa.Dobre a făcut un apel către parlamentari să pună pe ordinea de zi proiectul legii turismului şi să nu mai "fie tărăgănat punctul de vedere al ministrului".