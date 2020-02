Mircea Draghici, fostul trezorier al PSD, și-a anunțat demisia din partid

Mircea Drăghici, fostul trezorier al partidului, și-a anunțat demisia din PSD, marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook. ”Am analizat cu multa responsabilitate situatia politica actuala, PSD se afla in reconstructie si pentru a intari parcursul pe care actuala conducere si-l doreste, am hotarat sa iau o decizie radicala. Avand in vedere problemele cu […]

Articolul Mircea Drăghici, fostul trezorier al PSD, și-a anunțat demisia din partid apare prima dată în PSnews.