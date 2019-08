Mircea Draghici nu-l uita pe Iohannis dupa ce l-a refuzat la Transporturi! Ce mesaj are fostul trezorier PSD dupa ședința CSAT

CSAT a aprobat declararea autostrăzii Ploiești-Brașov drept „obiectiv strategic de interes național”. Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Iohannis. Mircea Drăghici, propus anul trecut ministru la Transporturi, salută decizia CSAT și nu ezită să-i râdă în față președintelui.

„Mă bucur că CSAT a înțeles în sfârșit ceea ce am propus la momentul nominalizării mele ca ministru al Transporturilor: autostrăzile trebuie sa fie obiective de interes și siguranță națională!

Iată ceea ce am adus în spațiul public încă de la începutul anului, chiar dacă la acel moment mulți nu au crezut în ideea mea.”, scrie Drăghici pe Facebook, făcând trimitere la o postare din 4 ianuarie 2019.

La începutul anului, Mircea Drăghici, respins atunci de Klaus Iohannis pentru a ocupa portofoliul la Transporturi, îi transmitea șefului statului că amândoi ar fi avut ocazia să intre în istorie.

„Păcat, domnule Președinte Iohannis! Am fi avut amândoi ocazia să intrăm în istorie! Dumneavoastră ați fi dat un semn de normalitate și ați fi arătat că doriți să colaborați, iar eu aș fi putut demonstra că sunt un bun partener în proiectele pentru țară.

Din păcate, ați ales altceva! Ați ales să refuzați, fără nicio rațiune, fără nicio logică, fără să faceți o analiză!

E păcat, domnule Președinte Iohannis, să veniți după atât timp să spuneți că echipa dumneavoastră nu a terminat analiza asupra numirilor. Dacă nu ați terminat analiza asupra numirilor, cum ați putut refuza?!

Îmi permit să vă spun, însă, unde ați greșit prin acest refuz. Ambii, și eu și dumneavoastră, eram cei mai îndreptățiți aleși să unim Piteștiul de Sibiu printr-o autostradă! De asemenea, Olguța Vasilescu și cu mine am fi fost cei mai îndreptățiți aleși să unim Piteștiul de Craiova printr-o autostradă, amândoi din pozițiile de ministru pentru care am fost propuși.

Și, domnule Președinte Iohannis, amândoi, și eu și dumneavoastră, eram exact persoanele potrivite așa încât unul să ceară spre aprobarea CSAT o strategie de diminuare a vulnerabilității naționale în infrastructura rutieră și de transport la care am lucrat, iar celălalt sa o pună pe ordinea de zi spre aprobare. Sunt convins că puteam astfel debloca cu celeritate investițiile și achizițiile publice.

Și sunt doar câteva argumente pentru care refuzul nu poate fi unul de oportunitate.

Și dacă am terminat cu oportunitatea, să vorbim și despre legalitate. Probabil că o să motivați că sunt un penal de rang înalt, așa cum tot spuneți și despre ceilalți colegi din PSD și așa cum s-au străduit procurori de pe lângă ÎCCJ să demonstreze pe repede-înainte în această perioadă.

Așa cum ați arătat prin acțiunile și declarațiile din ultimul timp, domnule Președinte, nu binele României și proiectele pentru țară sunt prioritatea dumneavoastră. Ci, așa cum v-ați și început declarația de astăzi, interesul dumneavoastră este pur politic și electoral. Iar românii vor vedea cum sacrificați progresul țării pentru miza personală a unui nou mandat.”, scria Drăghici.