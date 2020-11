Mircea Fechet, secretar de stat in Ministerul Mediului: 'Degeaba ai un oras inteligent daca nu ai si o populatie sanatoasa'

Degeaba ai un oraş inteligent dacă nu ai şi o populaţie sănătoasă care să se bucure de oraşul în care trăieşte, iar o comunitate smart înseamnă parcuri, trotuare şi acces facil al pietonilor, dar şi un transport public ecologic şi eficient, a declarat, miercuri, la conferinţa "From City to Smart City", Mircea Fechet, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

"Un oraş smart, în opinia mea, a Ministerului Mediului, înseamnă un oraş în care toţi cei care participă la luarea deciziilor, cei care înfăptuiesc lucruri în fiecare zi fac acest lucru pentru ca cetăţenii care locuiesc în acele oraşe să se bucure de o viaţă cât mai bună. N-am niciun dubiu că în actuala configuraţie o să reuşim să facem asta. Spun asta pentru că cifrele ONU prezintă o situaţie în care, în 2050, 70% din populaţie lumii va trăi în oraşe. Tot oraşele sunt responsabile pentru trei sferturi din energia pe care o consumăm în întreaga lume şi pentru mai mult de jumătate din gazele cu efect de seră pe care le emitem zilnic. Ca să nu mai vorbesc şi de cifrele îngrijorătoare care spun că în Uniunea Europeană, anual, peste 400.000 de oameni mor prematur din cauza poluării. Asta ne face să ne gândim foarte serios în calitate de guvernanţi, de primari, ce anume trebuie să facem şi cât de repede trebuie să facem pentru ca să asigurăm oamenilor un mediu sănătos în care să trăiască. Degeaba ai un oraş inteligent dacă nu ai şi o populaţie sănătoasă care să se bucure de oraşul în care trăieşte", a afirmat Fechet, potrivit agerpres.ro.

Reprezentantul Ministerului Mediului a punctat faptul că Bucureştiul este singurul municipiu din România care se află în două proceduri de infringement pe calitatea aerului.

"Când mă gândesc la un mediu sănătos în care populaţia să trăiască îmi vin în minte câteva chestiuni. Prima este legată de poluare. În Bucureşti şi în oraşele din România avem, din nefericire, probleme cu poluarea, cu particulele, cu oxizii de azot. Mă bucur că avem acum parteneri de dialog, pentru că, până acum, cel puţin cu Primăria Capitalei am avut o lipsă de dialog, iar acest fapt ne-a adus în situaţia în care să avem astăzi nişte proceduri de infringement. Bucureştiul este singurul municipiu din România care se află în două astfel de proceduri legate de poluarea aerului - una referitoare la particule şi una la oxizi de azot. Îmi vine în minte managementul deşeurilor şi eu cred că un oraş smart înseamnă un oraş în care se colectează separat şi se reciclează. Cred că un oraş smart înseamnă un oraş în care eficienţa energetică a clădirilor publice şi a clădirilor rezidenţiale este una foarte bună. Smart city înseamnă parcuri, trotuare şi acces al pietonilor facil, transport alternativ, un transport public ecologic şi eficient", a subliniat oficialul.

Conferinţele Jump to Smart continuă cu evenimentul "From City to Smart City", ajuns la cea de-a 7-a ediţie, şi care aduce, miercuri, în acelaşi loc reprezentanţi ai administraţiei locale şi dezvoltatorii de proiecte inteligente.