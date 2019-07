Mircea Geoana a fost numit Secretar General Adjunct al NATO

Mircea Geoană va fi adjunctul şefului NATO. Anunţul a fost făcut pe Twitter chiar de către Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. “Sunt bucuros să anunț numirea lui Mircea Geoană drept următorul secretar general adjunct. Este un susţinător ferm al legăturii transatlantice şi va aduce în acest post o experienţă îndelungată în calitate de om The post Mircea Geoană a fost numit Secretar General Adjunct al NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.