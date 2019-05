Mircea Geoana, avertisment dupa demisia Theresey May: 'Era inevitabila, insa nu rezolva criza'. Baconschi opineaza ca un nou referendum isi va face loc

Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabilă, însă nu rezolvă criza cu care se confruntă Marea Britanie, consideră fostul ministru de Externe, Mircea Geoană.

Potrivit acestuia, demisia premierului britanic era singura cale de deblocare a unei situaţii imposibile."Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabilă, însă nu rezolvă criza în care se află Partidul Conservator şi Marea Britanie. Sleită de eşecurile repetate de a găsi sprijin în propriul partid şi în Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situaţii imposibile. Rezultatul slab al Partidului Conservator în alegerile europene de astăzi (suprema umilinţă pentru susţinătorii duri ai Brexit) va amplifica miza din jurul alegerii succesorului doamnei May în funcţiile de lider al partidului şi de prim-ministru, crescând şansele pentru un 'hard Brexit'", a declarat vineri, pentru AGERPRES , Mircea Geoană.

La rândul său, fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a afirmat că situaţia creată de anunţul demisiei premierului britanic Theresa May reprezintă "o fundătură perfectă" în care au intrat nu doar majoritatea conservatoare, dar şi naţiunea britanică, şi a adăugat că ipoteza unui nou referendum pe tema Brexit îşi va face tot mai mult loc în dezbaterea publică din Marea Britanie.



"Am observat cu toţii că Theresa May a propus Parlamentului de la Londra în trei rânduri şi fără succes ratificarea acordului pentru Brexit pe care l-a negociat Guvernul său şi blocajul e evident. Nu ştiu în ce măsură un nou lider conservator va putea să schimbe datele ecuaţiei. Din punctul meu de vedere, un 'hard Brexit', deci ieşire fără niciun acord, este nu doar inacceptabilă, dar şi imposibilă. Totodată, acordul negociat de Theresa May menţine Marea Britanie în siajul pieţei comune într-o serie de legături foarte profunde cu Uniunea Europeană. Deci, e o fundătură perfectă în care au intrat nu doar majoritatea conservatoare, dar şi naţiunea britanică", a declarat Teodor Baconschi.



Întrebat dacă, în actualul context, finalizarea dosarului Brexit este îngreunată de această demisie, fostul ministru de Externe a spus: "Sigur, pentru că datele sunt aceleaşi, avem un termen limită în octombrie, alegeri pentru Parlamentul European unde partidele eurosceptice câştigă cele mai multe voturi". "Cred că ipoteza unui nou referendum îşi va face tot mai mult loc în dezbaterea publică din Marea Britanie, mai cu seamă că la fel de sterile s-au dovedit şi negocierile dintre conservatori şi liderul laburist Jeremy Corbyn", a completat Baconschi.



Legat de situaţia românilor din Marea Britanie, în actualele condiţii, el a punctat că demisia premierului May nu va modifica în vreun fel promisiunea Londrei că toţi cetăţenii comunitari se vor bucura de drepturile pe care şi Londra le pretinde pentru propriii cetăţeni stabiliţi în state membre UE.



"Michel Barnier a avut ca mandat protejarea drepturilor tuturor resortisanţilor din UE care sunt stabiliţi în Marea Britanie şi au intrat la pachet şi compatrioţii noştri şi nu cred că demisia doamnei May va modifica în vreun fel promisiunea Londrei că toţi cetăţenii comunitari se vor bucura de drepturile pe care şi Londra le pretinde pentru propriii cetăţeni stabiliţi în state membre UE'', a arătat el.

Şefa executivului britanic Theresa May a anunţat vineri că va demisiona în data de 7 iunie, cedând astfel apelurilor venite din partea formaţiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care să încerce să depăşească impasul privind ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează Reuters.



''Îmi este clar acum că este în interesul ţării ca un nou prim-ministru să conducă acest efort (al Brexit-ului - n.r.). Aşa că anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator (...), vineri, 7 iunie'', a precizat May.



Potrivit EFE, şefa executivului britanic a mai spus că ''va regreta profund mereu'' faptul că nu a putut pune în aplicare Brexitul.