Mircea Geoana, despre revenirea in PSD: 'Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democrației'

Mircea Geoană a vorbit despre revenirea sa în politică. El spune că rămâne alături de foștii săi colegi, aflați acum într-o criză profundă după eșecul de la alegerile europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea.

„Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei, ideilor progresiste si valorilor democratice europene. Inteleg si incurajez nevoia PSD de a depasi o perioada grea care, netratata cu curaj si responsabilitate, are potentialul de a pune sub semnul intrebarii soarta acestui mare partid romanesc. Raman alaturi de fostii mei colegi si colege, insa planurile mele imediate nu includ revenirea in politica militanta”, a preczat Mircea Geoană pe Facebook.

Fostul premier Mircea Geoană se află la ora transmiterii acestei știri la Palatul Victoria pentru o întrevedere cu premierul Dăncilă. Vizita acestuia la guvern vine la scurt timp după ce Dăncilă a zis că Mircea Geoană, exclus din PSD, cât și alți colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc în formațiune.