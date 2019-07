Mircea Geoana pune degetul pe rana dupa negocierile pentru conducerea UE: 'Asta a uitat sa mentioneze simpaticul domn Tusk'

Mircea Geoană, fost ministru de Externe, critică rezultatul negocierilor pentru funcţiile de conducere de la vârful UE. Deşi Donald Tusk a ţinut să sublinieze echilibrul de gen, Geoană remarcă faptul că toţi candidaţii sunt din ţări occidentale.

"'Perfect echilibru de gen' - se felicita Donald Tusk, dupa anuntul desemnarii primelor pozitii in noua configuratie europeana. Doua femei - Ursula von der Leyen si Christine Lagarde - vor conduce Comisia Europeana, respectiv, Banca Centrala Europeana, lasand barbatilor presedintia Consiliului European (Charles Michel) si a politicii externe europene (Josep Borrell). Eu m-as uita mai atent si la nationalitatile viitorilor lideri europeni. Toti din vechile state membre .... asta a uitat sa mentioneze simpaticul domn Tusk. Sa vedem ce urmeaza la impartirea portofoliilor in Comisia Europeana si in Parlamentul European", scrie Geoană pe Facebook.

Ursula von der Leyen este din Germania, Christine Lagarde este din Franţa, Charles Michel din Belgia, iar Josep Borrell este din Spania.