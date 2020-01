Mircea Lucescu, in vizita la stadionul Arcul de Triumf: Plang pentru Dinamo

Mircea Lucescu a vizitat, joi, şantierul stadionului Arcul de Triumf, şi s-a declarat impresionat de proiect, el menţionând că “plânge” pentru Dinamo, deoarece nu a reuşit acelaşi lucru. El consideră că bazele sportive ar trebui să ţină de primării, potrivit news.ro.

“Am vrut să văd cum arată stadionul acesta, pentru că este o bijuterie, şi vreau să felicit federaţia de rugby, care se ocupă în momentul acesta de această bază, primăria sectorului 1, care este partener în această lucrare importantă pentru sportul românesc, mă duc să văd şi pe cel de la Ghencea, mă duc şi la Giuleşti să văd.. tot din curiozitate. O să văd când, una din zilele acestea. Sunt curios să văd ce li se oferă copiilor noştri care vor să facă sport, ce li se oferă sportivilor de performanţă. Am văzut aici şi din explicaţiile pe care le-am primit va fi o bijuterie. Când mă gândesc că aici se preconiza construirea unor blocuri şi a apărut această bază sportivă este extraordinar, înseamnă că în primul rând aceşti oameni s-au gândit la sănătatea copiilor şi la performanţa sportivă. Este extraordinar că se construiesc astfel de stadioane, fără infrastructură nu se poate face performanţă. Eu am venit din Turcia, unde s-au construit în absolut toate oraşele stadioane imense. Eu nu spun să se construiască stadioane imense, dar în fiecare din sectoarele noastre dacă s-ar construi o astfel de bază ar avea de câştigat toată lumea, ar fi mult mai puţini oameni în spitale. Aceste baze sportive care au fost date unor proprietari, unor investitori, ar trebui să se întoarcă la primăriile de sector, la primăriile municipale pentru a asigura dezvoltarea lor şi perfecţionarea întregului proces”, a spus Lucescu.

El a menţionat că speră ca Ministerul de Interne să intervină în cazul Dinamo: “Plâng pentru Dinamo, că Dinamo n-a reuşit să facă acelaşi lucru, în zona centrală a oraşului, din cauza unor ambiţii absolut aiurea, din orgoliul unoe oameni care până la urmă au întârziat acest lucru. Sper ca Ministerul de Interne să intervină şi să încerce să revitalizeze viaţa sportivă din zona aceea, aşa cum primăria sectorului 1 a făcut-o pentru Rapid, cu sprijinul pe care-l dau Giuleştiului pentru a reveni în prim-plan, sprijinul pe care-l dau aici, acest parteneriat care nu face decât să aducă, pe lângă echipa de rugby naţională, şi alte echipe care pot să joace aici. Şi de fotbal, şi Rapid poate să joace aici. Va fi sub oblăduirea unei federaţii, sub oblăduirea unei primării, şi asta dă siguranţa că nu se va distruge, cum s-a distrus Pro Rapid-ul, care ştiu ce am investit acolo sufleteşte şi material”.

Mircea Lucescu a spus că Bucureştiul încă nu este pregătit pentru Euro-2020, dar mai este timp. “Încă nu suntem pregătiţi pentru a organiza Campionatul European, dar mai avem timp până în luna mai. Am şi întrebat ce echipă din grupa care va fi la Bucureşti, din grupa noastră, sper să fim şi noi, va fi aici. Deocamdată nu s-a ajuns la acest lucru, dar cu siguranţă că una dintre ecihpele din grupa noastră…. Ucraina vas ta aici? Foarte bine, am şi eu vreo zece jucători acolo”.

Lucescu a evitat să discute despre informaţiile apărute în presa turcă, potrivit căreia oficiali al clubului Beşiktaş au venit la Bucureşti pentru a negocia cu el. “Curiozitatea m-a adus, că aş putea să stau pe un fotoliu acasă sau pot să fiula negocieri, nu numai cu turcii. Voi abia aşteptaţi să interpretaţi totul. Nu vreau să discut de lucrul acesta”.

Mircea Lucescu s-a declarat dispus să colaboreze cu orice club, fără să se pună problema unei funcţii: “Nu e vorba de funcţie, mâine mă pot duce şi pe lângă Dinamo dacă voi avea interes din partea lor, m-am dus şi lângă Steaua, fără nicio intenţie, nu de funcţie, nu de bani… E viaţa mea şi vreau să o trăiesc în continuare la cel mai înalt nivel. Cu Pancu ţin legătura tot timpul. Ar trebui să promoveze Rapid, nu e simplu. S-a ajuns la situaţia ca oraşe importante să nu aibă echipe în Divizia A. Divizia B e mai interesantă decât Divizia A din punct de vedere al suporterilor. (…) Asta nu e carieră, e ocuparea timpului meu liber. Şi cei de afară încearcă să mă consulte. Mi-e dor de banca tehnică, dar deocamdată nu pot. Voi vedea, eu voi fi alături de toţi cei care dau ceva sportului românesc”.