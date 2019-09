Mircea Moloț, vicepreședinte ALDE: Calculatorul, in 26 mai, ne-a furat. Punct. S-a dorit sa nu mai candideze Tariceanu

Președintele ALDE Hunedoara, Mircea Moloț, spune că s-a dorit să nu mai candideze la prezidentiale Calin Popescu Tariceanu si atunci partidul a fost „furat” cu „calculatorul” la alegerile europarlamentare, potrivit Mediafax.

„Eu am avut delegația permanentă aseară, problema este clară care ne este drumul și ce trebuie să facem în continuare pentru a veni la procent de două cifre. Suntem conștienți toți de faptul că calculatorul, în 26 mai, ne-a furat. Punct. S-a dorit ca să fie scos de pe scena politică, să nu mai fie candidat domnul președinte Tăriceanu și atunci ce putea să-i facă cel mai repede, decât să-i dea un partid de 4%. Nu cred că suntem de 4%, în toate sondajele. Am făcut sondaje și la noi în județ, suntem undeva pe la 15-16%, am fost tot timpul. Dintr-o dată ne-am trezit la 4%, inexplicabil, decât doar că s-a lucrat la calculator. Și e păcat că societatea românească trebuie să suporte asemenea rigori ale unor indivizi care nu au nimic comun cu politica. Continuăm categoric alături de domnul Tăriceanu, fiindcă noi, ALDE, deocamdată, suntem încă un partid de lider. Când mă plimbam prin județ și spuneam că sunt la ALDE, se uitau la noi, că despre cine este vorba și când le spuneam de președintele Tăriceanu, știau, deci noi suntem încă un partid de lider și ca atare fără Tăriceanu, cred că, într-adevăr suntem sub 4%”, a afirmat Moloț.

