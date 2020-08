Mircea Negulescu știe unde se afla Codruț Marta: 'Sorin Blejnar mi-a propus vreo 500.000 de euro, daca aș putea sa-mi iau fapta'

Fostul procuror DNA Mircea Negulescu continuă seria dezvăluirilor, la Realitatea PLUS, de data aceasta, despre cazul lui Sorin Blejnar și Codruț Marta. Fostul magistrat este de părere că dispariția subalternului lui Blejnar este una care duce spre cazul Elodia dar, în același timp, spune că i-a fost propusă suma de 500.000 de euro pentru a susține că fostul șef al Fiscului a fost condamnat nevinovat ca urmare a practicilor ilegale ale fostului procuror.

LECA: Dosarul Sorin Blejnar are o componentă care a prins imaginația românilor de ani de zile: Codruț Marta și disparița lui...

Citește și: SURSE Cine l-ar putea înlocui pe Liviu Vasilescu la șefia Poliției Române

NEGULESCU: Da, nu pot să … eu cred că Codruț Marta a avut aceeași soartă ca și Elodia, parerea mea, așa ca om din justiție de 21 de ani, e că la momentul ăsta se afla într-un un cub de beton, e foarte greu de descoperit.

LECA: L-am menționat pentru că provine din aceeași perioadă a deplinătății statului paralel din 2012. Care e contactul cu Sorin Blejnar?

NEGULESCU: Am avut o speță pe care a și fost condamnat și la un moment dat, dar asta cred că e mai bine să v-o spun cu altă ocazie, domnul Blejnar, ca și comisar, a încercat să-mi facă o propunere… (indecentă presupun…?) mmda… o propunere, am să v-o spun… (de colaborare?) vreo 500.000 de euro așa dacă aș putea să-mi iau fapta ca să vorbesc în limbaj infracțional.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

LECA: Ați primit o propunere cât se poate de decentă, Codruț Marta a primit o alta…

NEGULESCU: Păi nu, ar fi trebuit să recunosc eu public că domnul Blejnar a fost condamnat nevinovat ca urmare a practicilor mele torționare, da.. contra sumei de 500.000 de euro. (când a venit propunerea?) după ce domnia sa era în pușcărie.

LECA: Mai exact?

NEGULESCU: Cred că anul trecut… da.

Citește și: EXCLUSIV Erupe un nou scandal în Poliție! Dumitru Coarnă îl desființează pe un celebru șef: Spor de 50% prin fals și uz de fals

MUZGOCI: Adică în plin scandal despre metodele dvs torționare, (da da da )

NEGULESCU: Da, da și în condițiile în care nu mai aveam serviciu de atâta timp, și, bineînțeles, că am declinat…

MUZGOCI: Cum a venit această ofertă?

NEGULESCU: Printr-o cunoștință…

MUZGOCI: O cunoștință comună?

NEGULESCU: Nu... o cunoștință… comună, nu știu… o cunoștință a lui domnul Blejnar. (n-avem voie să știm cine e?) n-aș vrea sa spun persoana… cred că a avut un moment de pierdere a rațiunii… (din mediul politic?) nuuu…. un avocat. Mda.

Citește și: EXCLUSIV Dispoziție explozivă! Poliția Română subjugă Poliția Locală

MUZGOCI: Hai să ne uităm puțin la felul în care dl Blejnar a suferit repercusiuni asupra faptelor sale, dispărutul Codruț Marta a avut un rol esențial în șpaga de 1,2 milioane de euro, primită de Sorin Blejnar, scrie presa pe 31 august în 2019. Sunt detalii inedite în acest dosar. Numele Codruț Marta apare în vreuna din discuțiile avute la DNA?

NEGULESCU: Da, l-am întrebat din pură curiozitate dacă știe unde se află domnul Marta, dar de dl Băsescu nu l-am întrebat, dar de Marta eram curios. (și ce răspuns ați primit?) Vă dați seama că nu am primit niciun răspuns că, dacă-l primeam, presupun că-l găseam pe dl Marta. (a fost ironic? A fost..) Nuu, a spus că nu știe...

NEGULESCU: Dar l-am întrebat din curiozitate că nu face obiectul unui dosar care să-l instrumentez eu, dar eram curios, ca orice cetățean. Și am pus această întrebare dacă știe.

Citește și: EXCLUSIV Transfer de trupe în Poliția Română! Medicii veterinari devin polițiști

LECA: Gheorghe Ștefan, cunoscut ca Pinalti, a primit o pedeapsă condamnat la 3 ani și 6 luni după ce a restituit șpaga de 266.000 de euro și l-a denunțat pe Sorin Blejnar. Cum vi se pare acest caz?

NEGULESCU: Deci, eu cred că a făcut o înțelegere corectă, legală și ne-a ajutat să stabilim adevărul judiciar. (ați avut de a face cu acest dosar într-un fel sau altul?) Cu siguranță da. Eu l-am instrumentat, dacă dl Blejnar are 5 ani cu executare are pe dosarul pe care eu l-am instrumentat.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

LECA: Gheorghe Ștefan a mai făcut și alte denunțuri pe lângă cel pe care l-a implicat pe Sorin Blejnar?

NEGULESCU: Nu, nu. Și, oricum, și dacă s-ar fi întâmplat, la momentul ăsta n-am cum să vă relatez astfel de lucruri. (Am înțeles… pentru că s-a vorbit foarte mult în presă despre faptul că Pinalti - Gheorghe Ștefan ar fi turnat, denunțat cam orice din limbajul politic) Nu, nu, nu … mi-a spus punctul situația pe care am și documentat-o… și atât… n-as vrea să aruncăm acuma o piatră pe care s-o ducă Gheorghe Ștefan.

Citește și: EXCLUSIV Erupe un nou scandal în Poliție! Dumitru Coarnă îl desființează pe un celebru șef: Spor de 50% prin fals și uz de fals .