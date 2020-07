Mircea Rednic, antrenorul echipei Poli Iași, dupa ce a pierdut meciul: 'Le-am spus sa le fie rusine de felul cum ne-am comportat. Mai bine nu ne prezentam'

Tehnicianul echipei Poli Iaşi, Mircea Rednic, a declarat, duminică, după meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu scorul de 0-3, că formaţia sa mai bine nu se prezenta, pentru că rezuultatul ar fi fost acelaşi, şi că nu i-a plăcut deloc atitudinea jucătorilor săi. El a precizat că fotbalistul testat iniţial pozitiv cu coronavirus, dar în cazul căruia s-a dovedit că de fapt nu era purtător al coronavirusului, a plâns când a auzit de rezultatul pozitiv, relatează News.ro.

”A fost o lecţie pentru noi, pentru noi toţi. Nu contează că am fost afectaţi, asta nu este o atitudine prin care să câştigi. Ei au fost mai agresivi, au alergat mult mai mult. Chiar azi nu mi-a plăcut deloc, le-am şi spus să le fie ruşine de felul cum ne-am comportat. Ne-am prezentat, dar mai bine nu ne prezentam, că tot 3-0 se termina. Avem două meciuri acasă şi nu avem voie să greşim. În momentul în care i s-a spus că e pozitiv, băiatul (Cabral) a început să plângă şi ceilalţi care au fost, toţi am stat cu frică. A fost în situaţia care a fost, dar poate că trebuia să avem şi noi răbdare. Ştiam ce măsuri se iau la noi, în ţară şi normal că...dar asta nu înseamnă că...tocmai, că ai fost în situaţia în care ai fost, la experienţa pe care o am eu în echipă, că sunt jucători, am 5-6, am început cu 5 jucători peste 30 de ani. La experienţa ta, mai ales în condiţiile pe care le-am avut, foarte cald, trebuia să avem o posesie, să nu le dăm mingea, să avem răbdare”, a spus Rednic, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia Academica Clinceni a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Poli Iaşi, într-un meci din etapa a XI-a a play-out-ului Ligii I.

Meciul trebuia să se dispute, sâmbătă, dar a fost amânat o zi, din cauza unui test pozitiv al jucătorului Cabral. Ulterior s-a dovedit că fotbalistul nu era purtător al noului coronavirus, astfel că el a fost trimis pe teren duminică, din primul minut.

Au marcat Albu '8 (p), ’66 şi Ion ‘90+2.