Mircea Rednic iși desființeaza jucatorii, dupa infrangerea de la Calarași: 'Ai mei erau in a saptea zi de Paste, noi tot ciocneam oua si ei jucau'

Tehnicianul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat sâmbătă seară, după meciul pierdut în faţa formaţiei Dunărea Călăraşi, scor 0-1, că jucătorii săi au greşit multe pase şi au fost “inexistenţi”.

"În repriza a doua nu am existat pe teren. Credeam că simpla noastră prezenţă în teren va aduce victoria. La cum ne-am comportat azi, nu meritam să câştigăm. Felicit Dunărea, şi-a dorit cu adevărat victoria. Ai mei erau în a şaptea zi de Paşte, noi tot ciocneam ouă şi ei jucau. Atâtea pase greşite chiar nu am văzut. Îmi asum înfrângerea, eu nu am reuşit să îi fac să înţeleagă că pentru ei acest meci e ca o finală. Le-am spus că Dunărea va juca agresiv, că au un antrenor care ştie să îi motiveze foarte bine. Dar asta s-a întâmplat azi, am fost inexistenţi", a spus Rednic la Digi Sport.

Formaţia Dinamo a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunărea Călăraşi, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Ligii I.

Golul a fost marcat de Ammari, în minutul 70.

În minutul 82, au fost eliminaţi Enache de la gazde şi Grigore de la oaspeţi.