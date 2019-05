Mircea Rednic: 'Se fac discutii constructive si a doua sau a treia zi in ziar apare exact ce s-a discutat'

Transferul lui Diego Fabbrini (28 de ani), de la FC Botoşani la Dinamo, încă se negociază, dar Mircea Rednic e nemulţumit de modul în care lucrurile s-au derulat până în acest moment, potrivit Mediafax.

Antrenorul "câinilor" s-a plâns de informaţiile care "s-au scurs" în presă şi, în plus, are de gestionat şi o situaţie delicată cu impresarul italianului: "Nu vreau să vorbesc. Aţi văzut că am fost un pic supărat. Nu e normal când oameni care lucrează pentru Dinamo şi care sunt interesaţi ca la anul lucrurile să meargă foarte bine... Se fac discuţii constructive şi a doua sau a treia zi în ziar apare exact ce s-a discutat.

Suferi. Mai sunt şi unii impresari care profită de interesul nostru pentru un jucător sau altul şi începe licitaţia. Şi mie nu îmi place. Nu vreau să discut pentru că încă nu ştim ce se va întâmpla", a declarat Mircea Rednic, în ultima conferinţă de presă.

Citește și: Edi Iordănescu: 'Faptul că patronul FCSB a spus că mă doreşte acolo este onorant, mă bucură. Este onorant când orice patron din Liga 1 îţi apreciază munca'

Patronul lui FC Botoşani încearcă să găsească cea mai bună variantă: “Eu ştiu că Fabbrini nu merge la Dinamo. A cerut chiar o conferinţă de presă în care să spună că nu e nimic sigur de Dinamo şi nici cu o echipă din Bulgaria. El oferte are, bănuiesc că l-a ofertat Dinamo, are ofertă şi de la mine, dar habar n-am unde se duce. I-am făcut tot felul de oferte, am făcut tot ce puteam să-i ofer unui fotbalist de nivelul lui. Ar fi păcat să plece din România, mai bine să meargă la Dinamo, pentru că este un fotbalist spectaculos. Între a fi eficient şi a fi spectaculos şi aici este o discuţie”, a spus Iftime, la Look Plus.

Fabbrini este una din ţintele lui Rednic în proiectata echipă care ar urma să se bată la titlu în sezonul viitor. Conform unor informaţii, o contribuţie mare la aducerea lui Fabbrini o are Bogdan Bălănescu, noul preşedinte de la Dinamo.

Totuşi, Transfermarkt l-a dat ca şi transferat pe Fabbrini în Bulgaria, la Levski. Diego Fabbrini a semnat cu FC Botoşani în septembrie 2018. De atunci, italianul a strâns 30 de meciuri, 5 goluri şi 4 pase decisive.