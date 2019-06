Mircistii ii aduc un ultim omagiu scriitorului constantean Pavel Chihaia... lacasul unde m-am format si de care am ramas legat intreaga viata

La începutul acestei săptămâni, mai precis marți, 18 iunie, se stingea din viață la Munchen, scriitorul român Pavel Chihaia, o personalitate a culturii române, născut în Corabia, județul Romanați, pe data 23 aprilie 1922.

Directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, prof. dr. Vasile Nicoară, a transmis redacției ZIUA de Constanța următorul mesaj:

„Am aflat cu durere stingerea din viață a celui care a fost unul dintre cei mai importanți absolvenți ai Liceului «Mircea cel Bătrân», scriitorul, omul de știință, eruditul istoric Pavel Chihaia! Omul care a iubit toată viața școala în care s-a format, așa după cum și mărturisea în urmă cu cinci ani «Voiam mai întâi să vă mărturisesc dragostea și recunoștința pentru lăcașul unde m-am format și de care am rămas legat întreaga viață, Liceul «Mircea cel Bătrân» din Constanța».

Aducem omagiul nostru ilustrei sale personalități și precizăm că amintirea sa este prezentă, în colegiul de azi, prin colecția de publicații, prin portretul aflat în galeria scriitorilor mirciști și în panoul cu absolvenți celebri ai liceului. Opera complexă pe care a creat-o aduce temeinicie gloriei postume. Odihnească-se în pace!

Om de o rară ținută intelectuală, scriitor român în exil, amabilitate, entuziasm juvenil menținut până la bătrânețe, un scriitor readoptat de orașul său, unde a crescut, Constanța.

La vârsta de patru ani, după decesul mamei sale, este adoptat de o mătușă din Constanța, unde urmează cursurile Liceului Mircea cel Bătrân. Între anii 1941 și 1945 este student la Facultatea de Litere în București, apoi lucrează ca impiegat la Direcția Generală a Teatrelor până în 1948. Prima sa piesă de teatru, „La farmecul nopții” (1945), primește Premiul Scriitorilor Tineri al Fundațiilor Regale și apare la Editura Fundațiilor Regale. Primul roman, „Blocada”, prefațat de Petru Comarnescu, îmbină farmecul peisajului dobrogean și misterele portului Constanța cu o viziune modernă, ale cărei orizonturi aparțin literaturii universale. După acest debut promițător, persecuția stalinistă îl obligă să își renege vocația, muncind ca zidar și figurant. Face parte din organizația anticomunistă „Mihai Eminescu" împreună cu Vladimir Streinu, Constant Tonegaru, Iordan Chimet și Marie-Alype Barral.

În anul 1958 este angajat la Institutul de Istoria Artei, secția artă medievală, unde realizează, între 1958 și 1978, șaptezeci de studii despre istoria culturii și artei, de curând culese în cinci volume cu titlul „Artă medievală.Teza de doctorat la Sorbona, Paris, în 1973”, va fi publicată ulterior cu titlul de „Immortalité et décomposition dans l'art du Moyen Age”.

În anul 1978, împreună cu soția sa Maria-Ioana (n. Mira), cere azil politic în Germania. Stabilit la München, împreună cu soția sa și fiul lor Matei, ocupă postul de consilier de educație la liceul francez „Jean Renoir” din acest oraș, colaborează la Radio Europa Liberă. Va publica în continuare „Tradiții răsăritene și influențe occidentale în Țara românească”.

În același timp, reîncepe activitatea sa literară, scriind două romane cu nuanțe autobiografice. Primul, „Hotarul de nisip”, început în anii 50 și ascuns în sertar timp de jumătate de secol, descrie epoca stalinismului din punctul de vedere al unor tineri intelectuali care caută să fugă din România. Al doilea, „Cearta sufletului cu trupul”, analizează experiența exilului cu referințe la realitatea occidentală și sensibilitatea religioasă a ortodoxiei.

La Constanța, i-au apărut, toate cărțile, într-o ediție de zece volume: Blocada, vol. 1, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Înfăptuiri Pontice, vol. 2, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Hotarul de nisip, vol. 3, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Trecut și prezent, vol. 4, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Cultura română și cultura europeană, vol. 5, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Monumente din cetățile de scaun ale Țării Românești, vol. 6, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Învățături și mituri în Țara Românească, vol. 7, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Țara Românească intre Bizanț și occident, vol. 8, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Căutări în orizontul timpului, vol. 9, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010, Immortalité et décomposion dans l’art du Moyen Âge, vol. 10, Editura Ex Ponto, Constanța, 2010.

În 2014, în corespondența cu directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. dr. Vasile Nicoară, Pavel Chihaia se destăinuie „Voiam mai întâi să vă mărturisesc dragostea si recunoștința pentru lăcașul unde m-am format și de care am rămas legat întreaga viață, Liceul «Mircea cel Bătrân» din Constanța. Am fost fericit să fi participat la ceremonia centenarului, bucuros să mă aflu în incinta de care mă leagă încă multe amintiri”.