Mireasa a luat-o razna in ziua nuntii si spunea ca ceva ii umbla prin creier. E SOCANT ce i-a gasit medicul de la Urgente cand i-a ridicat parul de ceafa

In ziua nuntii, mireasa avea un comportament ciudat si se plangea ca ceva se afla in creierul ei.

Speriata, mama miresei, o tanara pe nume Kelly, a chemat un psihiatru sa ii consulte fiica, in speranta ca o va ajuta sa isi revina la timp pentru ceremonie. Credea ca fiica ei sufera de anxietate provocata de emotiile puternice legate de aceasta zi unica in viata ei.

In timpul consultului, mireasa a inceput sa tipe de durere iar doctorul s-a apropiat de gatul ei pentru o examinare fizica mai detaliata si i-a dat seama imediat care e problema. "Suspiciunile imi sunt confirmate", a spus acesta.

Palpandu-i pielea de pe gat, dr. Panacek a descoperit o larva de taun, lunga de un centimetru, care se dezvolta sub piele, in zona in care tanara avusese o rana deschisa.

Se pare ca tanara a fost muscata de un tantar pe cand se afla in Costa Rica pentru o petrecere inaintea nuntii si o astfel de musca si-a depus ouale peste muscatura tantarului. Kelly si-a acoperit muscatura cu vaselina, pentru a tempera senzatia de mancarime dar a reusit astfel sa izoleze larva sub pielea ei si aceasta s-a dezvoltat intr-un mediu ideal.

