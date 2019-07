MIREASA lui Radu Mazare a AJUNS la Penitenciarul Rahova - De ce a REFUZAT sa iși faca rochie speciala pentru eveniment

Roxana Mihalache, viitoarea soție a fostului primar al Constanței Radu Mazăre, a ajuns în urmă cu puțin timp la Penitenciarul Rahova. Mihalache poartă o rochie crem și a declarat pentru presă că nu și-a făcut o ținută specială pentru eveniment.

"Nu am niciun inel. Rochița o aveam. Nu are sens, nu am stat să îmi bag capul cu rochița", a declarat Mihalache la intrarea la Rahova. Mazăre a cerut-o pe Mihalache de soție după ce a fost condamnat la 9 ani de detenție. Cei doi sunt un cuplu de mai mulți ani. La ceremonia de la penitenciar, invitații vor fi în număr de zece și nu vor servi mâncare specială.