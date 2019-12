Mirel Radoi: 2019 a fost un an perfect pentru mine

Mirel Rădoi, noul selecționer al echipei naționale a României, a acordat un interviu pentru frf.ro în care a făcut o retrospectivă a anului 2019 și a explicat care sunt obiectivele sale din noua funcție. Tehnicianul spune că 2019 a fost un an perfect datorită performanțelor de la naționala U21, potrivit Mediafax.

"Nu pot spune altceva decât că a fost un an perfect. La Europeanul de tineret din această vară am reușit să ajungem în semifinale și astfel să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am creat o emulație extraordinară la echipa de tineret, suporterii au fost alături de noi, totul culminând cu numirea mea în acest final de an la prima reprezentativă", a declarat Rădoi. Cu greu și cu regret (n.r. - m-am despărțit). Totuși, sunt fericit că merg la prima reprezentativă, acolo unde voi colabora cu mai mulți dintre jucătorii pe care îi cunosc foarte bine și i-am antrenat la tineret. Sunt fericit că am lăsat naționala U21 pe poziția secundă în grupă, iar acest lucru ne asigură în acest moment locul la baraj", a declarat Rădoi.

Tehnicianul a spune că cel mai frumos meci al anului a fost cel cu Anglia U21, de la Campionatul European, scor 4-2 pentru România U21: "Are o poveste aparte, a fost momentul decisiv al naționalei de tineret. A fost partida care a arătat că victoria din primul joc, cel cu Croația, nu a fost una întâmplătoare și că această generație nu se mulțumește cu puțin!".

La capitolul dezamăgiri, Rădoi a trecut meciul cu Danemarca U21, scor 1-2, din actuala campanie de calificare la Campionatul European: "Am fost dezamăgit mai ales datorită evoluției echipei noastre din primele 20 de minute".

Mirel Rădoi a vorbit și despre meciul cu Islanda, din semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe care a început deja să-l pregătească intens, spunând totodată că "disciplina" va fi principiul de bază la echipa națională.

"Da, deja studiez primul adversar pentru că vrem ca la meciul din martie să avem toate datele puse la punct. Am văzut deja partidele islandezilor cu Turcia, meciul din Andorra, cel cu Moldova din deplasare, dar și cele două întâlniri împotriva Franței. Ne gândim deja la acel meci pentru că va fi unul special și în privința vremii, luam în considerare orice factor, chiar și la selecție. Disciplină, acesta e principiul după care ne vom ghida. Atât discplină în afara terenului, cât și disciplină tactică. Vreau să văd determinare de la jucătorii naționalei și unitate de grup pentru că cred că forța noastră este cea a grupului!", a explicat selecționerul.

Mirel Rădoi a povestit de ce a ales să vină la echipa națională într-un moment delicat, dar și de ce crede că vârsta sa, 38 de ani, nu este un dezavantaj: "Nu mi-e teamă de provocări. Așa s-a întâmplat și la naționala de tineret, când echipa era pe locul trei în grupă și urmau patru partide decisive. În plus, am văzut comentariile oamenilor, ale suporterilor, care m-au susținut. Și mai este un aspect important, faptul că au existat anumite discuții despre jucătorii de la tineret. Mulți au spus că aceștia nu ar avea valoare pentru prima echipă, iar eu nu sunt deloc de acord cu acest lucru și vreau să demonstrez asta împreună cu ei. Sunt mai multe aspecte atunci când vorbim de vârstă: dacă vorbim de experiență, nu mă ascund, e un dezavantaj. Dar în privința altor lucruri e un avantaj. Am pasiune, dorință, forță de lucru, sunt determinat să facem lucrurile să meargă cât mai bine".

Întrebat de sistemul pe care dorește să-l folosească, Rădoi a răspuns: "Înainte de toate vom pregăti meciul cu Islanda, pentru că aceste este cel mai important. Tot ce pot spune este că vom evolua cu un mijlocaș ofensiv în spatele atacantului sau atacanților, un număr 10. Apoi, vom vedea. În funcție de adversar, de jucătorii pe care-i vom avea la dispoziție, ne vom decide. Eu personal prefer două sistem de joc, 4-2-3-1 și 4-3-3, dar repet, deciziile le vom lua înaintea meciurilor pe care le vom disputa".

Mirel Rădoi spune că va purta discuții cu jucătorii din străinătate care nu evoluează, urmând să le ofere câteva sfaturi: "Chiar îmi doresc să discut cu ei, să le spun că dacă au posibilitatea de a se transfera la alte echipe să o facă, iar cei care nu pot pleca să vorbească la cluburi și să solicite să se antreneze suplimentar. Îmi doresc ca în acest process să fie implicați și membrii Comisiei Tehnice, vreau să meargă să-i vadă pe jucători și în procesul de antrenament, nu doar la meciuri. Vom merge în cantonamentele echipelor românești din această iarnă, vom fi aproape și de jucătorii care evoluează la cluburi din străinătate și vor avea și ei stagii de pregătire în această iarnă", a încheiat Rădoi.



Mirel Rădoi (38 de ani) a părăsit naționala U21 la 26 noiembrie, moment în care a fost numit selecționer al primei reprezentative. Primul său meci va avea loc pe 26 martie, la Reykjavik, contra Islandei, în semifinalele barajului pentru EURO 2020.